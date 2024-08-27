Стала известна дата выпуска Android 15

Александр

Компания Google оповестила пользователей бета-версии Android 15 о дате официального релиза этого обновления. Эта информация появилась в описании очередного тестового апдейта.



В описании указано, что выпуск Android 15 состоится в октябре. Более точный срок, к сожалению, пока неизвестен. В первую очередь апдейт получат следующие устройства:

Google Pixel 6/6 Pro/6a
Google Pixel 7/7 Pro/7a
Google Pixel 8/8 Pro/8a
Google Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold
Google Pixel Fold
Google Pixel Tablet

В дальнейшем обновления своих прошивок на основе Android 15 выпустят другие производители. Обычно самыми оперативными оказываются Samsung, Xiaomi и OnePlus — они уже выпустили несколько бета-сборок Android 15 для ряда смартфонов, поэтому подготовка стабильного обновления займёт не так много времени, ориентировочно две-три недели.

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