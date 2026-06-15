Стала известна судьба блокировщиков рекламы в Chrome

Слухи о неизбежной гибели блокировщиков рекламы в Chrome оказались сильно преувеличены. Действительно, Chrome с выходом версии 150 окончательно откажется от поддержки старого стандарта расширений Manifest V2 (MV2), из-за чего отдельные расширения, вроде полной версии uBlock Origin, действительно перестанут работать. Но большинство современных приложений для фильтрации контента уже несколько лет используют новую архитектуру Manifest V3 (MV3), а значит, их работоспособность не пострадает.Переход на фреймворк MV3 — не экстренная мера, а плановая эволюция, анонсированная ещё в 2019 году. Изначально новый формат создавал проблемы, серьёзно ограничивая функциональность блокировщиков рекламы. Однако компания Google доработала платформу в сотрудничестве с разработчиками таких сервисов, как AdGuard, что позволило адаптироваться новым реалиям и сделать MV3 приемлемым для всех сторон. Самые масштабные изменения происходили в период с 2019 по 2024 год, и совместимость со старым стандартом поддерживалась лишь для расширений с устаревшим кодом.Беспокойство пользователей вызывали не только технические изменения, но и потенциальная угроза эффективности защиты от рекламы и трекинга. Чтобы развеять сомнения, в 2026 году учёные из Франкфуртского университета имени Гёте провели масштабное независимое исследование. Их работа, опубликованная в научном журнале, показала, что паника была преждевременной: блокировщики рекламы, работающие на MV3, не уступают по своей эффективности версиям на MV2, а в некоторых сценариях расширения на MV3 показывали небольшое улучшение, блокируя на каждом сайте в среднем на 1,8 трекера больше.Что на самом деле изменится?Конец эпохи для старых расширений. Полнофункциональный uBlock Origin, который полагался на методы динамической фильтрации из MV2, прекратит работу в Chrome. Произойдёт это после выхода Chrome версии 150 в конце июня 2026 года, когда будет удалён ключевой флаг ExtensionManifestV2Disabled. Полностью поддержка старого стандарта исчезнет с выходом Chrome 151.Альтернативы существуют. Для пользователей, которым нужна максимальная гибкость, остаются браузеры на движке Gecko (например, Firefox) или форки Chromium (такие как Brave), где поддержка MV2 может сохраниться дольше. В самом же Chrome можно использовать адаптированную версию uBlock Origin Lite, которая, хотя и имеет некоторые ограничения, продолжает выполнять свою основную функцию.Пользователи Chrome могут не беспокоиться: их любимые блокировщики никуда не денутся. Технологии не стоят на месте, а главной целью перехода с MV2 к MV3, затянувшегося на несколько лет, было повышение безопасности и производительности, а не уничтожение инструментов защиты приватности.