



Компания Xiaomi тестирует крупное обновление MIUI. Инсайдеры раскрыли некоторые особенности MIUI 13 — в частности, ряд нововведений, которые получит эта оболочка.



В MIUI 13 появится поддержка технологии Gesture Turbo 2.0, которая делает анимацию вм операционной системе более плавной и визуально приятной. Анимация будет даже у плавающего окна, которое запускают некоторые приложения поверх основного контента.







Xiaomi изменит интерфейс «Центра управлений» — туда будут перемещены расширенные настройки звука и там же можно будет настраивать интенсивность виброотклика. Кроме того, Xiaomi может добавить в MIUI возможность увеличения оперативной памяти в некоторых моделях смартфонов за счёт выделения части пространства в накопителе.



Выпуск MIUI 13, по словам инсайдеров, задержится. Изначально Xiaomi планировала выпустить это обновление к концу лета, но релиз будет готов осенью или зимой.







