Стали известны подробности полного запрета VPN в России

Артем
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Фото: Unsplash 

Ситуацию о полном запрете сервисов для обхода блокировок прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С 1 марта 2024 года на территории России вступает закон об ограничении материалов, которые популяризируют VPN-сервисы, а также позволяют обойти блокировки, тем самым получить доступ к запрещенным сайтам и соцсетям.

Корреспонденты разных издательств поинтересовались, последует ли за этим более жестокие меры со стороны Роскомнадзора. По словам политика, о полном запрете VPN-сервисов в РФ вопрос не поднимается.

«Сейчас никаких решений на этот счет нет. Из этого и нужно исходить», — подчеркнул Песков.

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Источник:
Газета
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Комментарии

tellurian
+2655
tellurian
Слушать и верить его словам последнее дело. Это говорящая голова, которая ни за что не несёт ответственности.
Сегодня в 14:55
#
+318
Gandalf2021 tellurian
А кто у нас хоть за что-то несёт ответственность, кроме населения??
2 часа назад в 16:05
#
+39
BINSER
Эти усы сказали СЕЙЧАС, а потом значит заблокируют…
Сегодня в 15:08
#
+315
Alex82 BINSER
Это да. Думаю многие помнят, что было с мобилизацией.
Сегодня в 15:23
#
+145
Basy
А как можно заблокировать полностью VPN? Даже китайцы этого не могут сделать. У меня свой сервер в Испании и через него хожу, куда надо)).Такой сервер можно купить в любой стране. Это у нас должны тогда запретить вообще выходить в интернет за пределами России?
час назад в 16:37
#
EDD
+456
EDD
Эта швабра мизулина чё тявкнула наобум о полной блокировке с 1 марта, и ведь нашлись же, кто ей поверил. Кишка тонка полностью VPN заблокировать.
час назад в 17:15
#