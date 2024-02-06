Стали известны подробности полного запрета VPN в России

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Ситуацию о полном запрете сервисов для обхода блокировок прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
С 1 марта 2024 года на территории России вступает закон об ограничении материалов, которые популяризируют VPN-сервисы, а также позволяют обойти блокировки, тем самым получить доступ к запрещенным сайтам и соцсетям.
Корреспонденты разных издательств поинтересовались, последует ли за этим более жестокие меры со стороны Роскомнадзора. По словам политика, о полном запрете VPN-сервисов в РФ вопрос не поднимается.
«Сейчас никаких решений на этот счет нет. Из этого и нужно исходить», — подчеркнул Песков.
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