Apple планирует выпустить совершенно новую операционную систему — homeOS. Об этом рассказал сайт AppleSfera со ссылкой на сайт вакансий компании.
На сайте jobs.apple.com французский разработчик Жоан Луис Диас обнаружил новую вакансию. Среди прочего, в списке обязанностей было указано, что соискатель должен будет работать с iOS, watchOS, tvOS и homeOS. Журналисты предположили, что последняя ОС из списка в будущем заменит текущую внутри умных колонок HomePod. Однако это не всё: на той же странице Apple называет homeOS «мобильной операционной системой». Контекст наводит на мысль, что она может быть встроена и в портативные устройства вроде iPad или iPhone, а не только в колонку.
Дословно было написано следующее: «Команда Apple Music Frameworks владеет технологическим стеком, который позволяет интегрировать Apple Music в любые из наших мобильных платформ: iOS, watchOS и homeOS. Примечательно, что в этом списке не упоминается tvOS. Спустя несколько часов название homeOS было удалено из анкеты в двух местах. Его заменили на термины tvOS и HomePod.
Упоминания о homeOS удалены
Аналитики предполагают, что Apple готовит совершенно новую операционную систему, которая ляжет в основу всех совместимых Apple TV и HomePod, а также других (возможно, будущих) устройств для умного дома. На фоне слухов о будущем устройстве, которое объединит в себе свойства Apple TV и HomePod, такое предположение кажется самым вероятным. Кроме того, в концепте будущей HomePod с дисплеем был вариант реализации, в котором экран не был встроен в корпус HomePod, а был прикреплен снаружи с помощью подвижной «ножки».
Инсайдеры тогда предположили, что роль дисплея для HomePod может выполнять специальная версия iPad mini — и вывод, что homeOS способна работать на iPad, подтверждает эту мысль. В любом случае, уже этой осенью мы можем увидеть кардинально новое устройство на новой проприетарной операционной системе.
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