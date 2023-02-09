Стало известно, что будет с прокатом «Аватара 2» и других фильмов. Если не сходили — можете не успеть

Олег

Кинотеатр


Министерство культуры РФ сформировало свою позицию в отношении проката пиратских копий фильмов в кинотеатрах. Об этом написали в РБК.

Согласно источнику, заместитель главы Минкульта РФ Алла Манилова высказалась по поводу недавней практики показа в кинотеатрах зарубежных фильмов без лицензии и разрешения правообладателей. Самый актуальный пример — новинка «Аватар 2: путь воды», которую показывали в российских кинозалах по хитрой схеме «предсеансного обслуживания»; лицензию на прокат студия Disney, разумеется, не давала.

Минкульт РФ будет выступать за полный запрет кинопроката пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений. Ведомство назвало проблему «суперактуальной» и требующей законодательного решения. На заседании Госдумы госпожа Манилова сказала, что Минкульт будет «выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству» принять меры против кинопиратства.

Помимо этого, 8 февраля 2023 года нижняя палата одобрила законопроект, который прямо запрещает аудио- и видеозапись фильмов или их отрывков в кинотеатрах. Напомним, что сейчас ответственность наступет только за оптовую закупку «пираток» с целью перепродажи или иного извлечения дохода.

Кстати, зарубежное кино продолжает пользоваться огромной популярностью в России. Несмотря на крайне удачный период проката и уход конкурентов из РФ отечественный «Чебурашка» так и не вышел на первое место по сборам в стране, уступив его тому же «Аватару 2». 

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Источник:
РБК
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Комментарии

Влад Соло
+626
Влад Соло
Забивают последний гвоздь кинопрокатчикам.
Сегодня в 11:11
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+46
igoreha.b
Лучше бы с диснеем вопрос решали по лицензии, чем внутри гайки затягивать.
Бесполезное министерство
Сегодня в 11:11
#
tellurian
+5032
tellurian
Они вроде гос служащие, должны оставить права россиян, а не иностранцев.
Сегодня в 12:58
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YABLOKOFON
+119
YABLOKOFON
Смотрите русские овно фильмы в оставшихся в России 1.5 кинотеатра и не вякайте
50 минут назад
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