Стало известно, что будет с прокатом «Аватара 2» и других фильмов. Если не сходили — можете не успеть

Министерство культуры РФ сформировало свою позицию в отношении проката пиратских копий фильмов в кинотеатрах. Об этом написали в РБК.
Согласно источнику, заместитель главы Минкульта РФ Алла Манилова высказалась по поводу недавней практики показа в кинотеатрах зарубежных фильмов без лицензии и разрешения правообладателей. Самый актуальный пример — новинка «Аватар 2: путь воды», которую показывали в российских кинозалах по хитрой схеме «предсеансного обслуживания»; лицензию на прокат студия Disney, разумеется, не давала.
Минкульт РФ будет выступать за полный запрет кинопроката пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений. Ведомство назвало проблему «суперактуальной» и требующей законодательного решения. На заседании Госдумы госпожа Манилова сказала, что Минкульт будет «выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству» принять меры против кинопиратства.
Помимо этого, 8 февраля 2023 года нижняя палата одобрила законопроект, который прямо запрещает аудио- и видеозапись фильмов или их отрывков в кинотеатрах. Напомним, что сейчас ответственность наступет только за оптовую закупку «пираток» с целью перепродажи или иного извлечения дохода.
Кстати, зарубежное кино продолжает пользоваться огромной популярностью в России. Несмотря на крайне удачный период проката и уход конкурентов из РФ отечественный «Чебурашка» так и не вышел на первое место по сборам в стране, уступив его тому же «Аватару 2».