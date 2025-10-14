Стало известно, что будет с утильсбором и ценами на автомобили в ближайшее время

Фото: UnsplashНапомним, что новый расчет был предложен летом текущего года для машин с моторами мощнее 160 л.с. Его отличает прогрессивная система, из-за чего конечный ценник на авто мог увеличиться вплоть до нескольких миллионов рублей.
Администрация РФ решила временно отложить вопрос о введении нового расчета утильсбора на импортируемые из-за рубежа автомобили. Об этом пишет ТАСС.
Администрация РФ решила временно отложить вопрос о введении нового расчета утильсбора на импортируемые из-за рубежа автомобили. Об этом пишет ТАСС.
Согласно источнику, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассмотрел обращение «Деловой России» и поручил Минпромторгу РФ разработать варианты отсрочки введения новых правил расчета утильсбора. Организация в своем обращении просила отложить принятие расчета на срок, необходимый «для завершения оформления таможенных процедур покупателями». На какой период по итогу отсрочат новый утильсбор — пока неясно, но с 1 ноября ценники на авто точно не подымутся.