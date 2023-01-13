МИР Банковские карты Россия

Стало известно, что дальше будет с картами «МИР»

Олег

МИР

В России решена проблема дефицита чипов для банковских карт. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на НСПК.

Согласно источнику, генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев дал интервью и рассказал о том, как российское производство справляется с дефицитом чипов для пластиковых карт. Напомним, что, после введения санкций и ухода европейских поставщиков, в 2022 году в РФ появилась серьезная нехватка «болванок» для изготовления пластиковых карт «МИР». Санкции наложились на мировой дефицит микроэлектроники в период пандемии.

«На мой взгляд, пока российские компании смогли решить [проблему с дефицитом чипов] довольно эффективно в условиях ограничений. Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители», — Владимир Комлев. 

По словам чиновника, в данный момент основные сложности могут возникать лишь с логистикой и ценообразованием — стоимость изготовления банковских карт уже существенно подскочила в течение 2022 года. Господин Комлев считает, что банки вскоре будут пересматривать свои карточные продукты и решать, какие из них предлагать больше не выгодно.

При этом в прошедшем году спрос на банковские карты платежной системы «МИР» существенно увеличился, и, по мнению гендиректора НСПК, сейчас выпуску этих карт ничего не угрожает. 

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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

+4188
Gabriel
Чем плоха виртуальная карта?
2 часа назад в 20:54
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+60
migachevm Gabriel
с айфоном от виртуальной толку нет, разве что в интернете платить…
час назад в 21:50
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+4188
Gabriel migachevm
Здесь все вопросы к Эппл карта мир тем более виртуальная не при чем
час назад в 21:53
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