Стало известно, что дальше будет с картами «МИР»





В России решена проблема дефицита чипов для банковских карт. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на НСПК.



Согласно источнику, генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев дал интервью и рассказал о том, как российское производство справляется с дефицитом чипов для пластиковых карт. Напомним, что, после введения санкций и ухода европейских поставщиков, в 2022 году в РФ появилась серьезная нехватка «болванок» для изготовления пластиковых карт «МИР». Санкции наложились на мировой дефицит микроэлектроники в период пандемии.





«На мой взгляд, пока российские компании смогли решить [проблему с дефицитом чипов] довольно эффективно в условиях ограничений. Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители», — Владимир Комлев.



По словам чиновника, в данный момент основные сложности могут возникать лишь с логистикой и ценообразованием — стоимость изготовления банковских карт уже существенно подскочила в течение 2022 года. Господин Комлев считает, что банки вскоре будут пересматривать свои карточные продукты и решать, какие из них предлагать больше не выгодно.



При этом в прошедшем году спрос на банковские карты платежной системы «МИР» существенно увеличился, и, по мнению гендиректора НСПК, сейчас выпуску этих карт ничего не угрожает.