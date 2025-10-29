Стало известно, что станет с SIM-картами жителей РФ с 1 ноября. Неприятный сюрприз!

Мобильные операторы заблокируют номера телефонов клиента, если у него слишком много SIM-карт. Об этом сообщает официальный Telegram-канал команды «Госуслуг».
«Если после 1 ноября сим-карт будет больше 20, операторы прекратят обслуживание по всем номерам абонента», — команда «Госуслуг».
Полномочия операторам уже были выданы чуть ранее. Получается, что можно полностью лишиться связи, если заранее не озаботиться ручной блокировкой «лишних» сим-карт. Где их найти, просмотреть, проверить и закрыть, мы рассказали вот здесь.