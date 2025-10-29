Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Стало известно, что станет с SIM-картами жителей РФ с 1 ноября. Неприятный сюрприз!

Олег

SIM-карта


Мобильные операторы заблокируют номера телефонов клиента, если у него слишком много SIM-карт. Об этом сообщает официальный Telegram-канал команды «Госуслуг».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2025 года вступает в силу новый закон, ограничивающий количество номеров телефонов для одного россиянина. Теперь их может быть не более 20 штук. Правда, до сих пор было не до конца понятно, как операторы будут реализовывать этот закон; но теперь появились официальные публичные уточнения.

«Если после 1 ноября сим-карт будет больше 20, операторы прекратят обслуживание по всем номерам абонента», — команда «Госуслуг». 

Полномочия операторам уже были выданы чуть ранее. Получается, что можно полностью лишиться связи, если заранее не озаботиться ручной блокировкой «лишних» сим-карт. Где их найти, просмотреть, проверить и закрыть, мы рассказали вот здесь

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Госуслуги
Cсылки по теме:
Какие бонусы дают мобильные операторы за перенос номера. Собрали все
Жители РФ смогут переносить номер телефона из одного региона в другой
Российские операторы творят с SIM-картами что-то странное и возмутительное. Как власти такое вообще разрешают?!

Рекомендации

Рекомендации

«Все неважно, кроме цены»: Костя AcademeG четко и ёмко оценил новую Lada Iskra
На OZON новая опция: товар забрал, ни копейки не отдал. Будете пользоваться?
Музыканты со всего мира бойкотируют Spotify: его создатель инвестировал 600 млн евро в боевых дронов
One UI 8 превращает смартфоны Galaxy в iPhone. Отказаться нельзя, придется привыкать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии