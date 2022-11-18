Стало известно, где можно будет приобрести остатки товаров IKEA





«Яндекс» выкупил у IKEA все товары, оставшиеся после её закрытия в России. Они будут выставлены для продажи на «Яндекс Маркете» до конца этого года.



Ранее «Яндекс Маркет» запустил раздел «Товары как в ИКЕА», где представлена в том числе продукция российских компаний, поставлявших товары в магазины IKEA. Они продаются там под собственными торговыми марками.



IKEA могла бы увезти непроданные товары в другие страны, но проблема в том, что многие из них создавались для российского рынка и вряд ли будут востребованы за пределами России.



На «Яндекс Маркете» будет представлено примерно 20 миллионов продуктов, которые IKEA не успела продать в России, в том числе мебель, посуда и предметы домашнего интерьера. Точная дата начала продажи этих продуктов неизвестна, равно как и не раскрывается, будут ли они дороже или «Яндекс» выставит их по тем же ценам, по которым они ранее продавались в IKEA.

