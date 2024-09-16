Стало известно, из чего будет складываться заработок игроков в Hamster Kombat





26 сентября в игре Hamster Kombat состоится эйрдроп — вознаграждение игроков криптовалютными токенами в зависимости от их показателей в игре. Инсайдеры поделились информацией о том, какие именно показатели и в какой степени будут влиять на размер вознаграждения.



Если верить утечке, вознаграждение будет рассчитываться по пяти количественным параметрам: пассивный дохода, выполненные задания, приглашённые друзья, открытые достижения, подписки в Telegram и ключи. Сильнее всего на заработок повлияет уровень пассивного дохода, а для его наращивания нужно купить и прокачать как можно больше карточек.







Каждому показателю соответствует постоянный множитель, определяющий уровень заработка. Для примера, игрок с показателями как на этой таблице, может рассчитывать на получение 13 тысяч токенов $HMSTR. С учётом того, что эти токены выйдут на премаркет по цене 0,077 доллара, примерный заработок на таком аккаунте составит 1040 долларов (около 95 тысяч рублей).





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