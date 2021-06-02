Apple продлила регистрацию на два наименования: Mammoth и Monterey. Об этом сообщает ресурс iMore.
Речь идет о товарных знаках, которые компании «резервируют» за собой, чтобы использовать их в своих продуктах. Apple тоже регистрирует различные имена заранее, при этом зачастую «занимает» гораздо больше терминов, чем требуется — очевидно, что для компании важно иметь возможность выбрать из нескольких вариантов. Например, имена Yosemite, Sierra, El Capitan и Big Sur были приобретены одновременно еще в 2013 году. В 2014 Apple также «зарезервировала» партию названий: Diablo, Condor, Tiburon, Mammoth, Farallon, Miramar, Monterey, Rincon, Pacific, Redwood, Shasta, Grizzly, Skyline, Redtail и другие.
Стоит упомянуть о двух нюансах. Во-первых, регистрация товарных знаков всегда «привязывается» к той области товаров, где они будут использоваться. В случае с Apple все эти слова были «заняты» для применения в категории компьютерных операционных систем. Во-вторых, регистрацию необходимо периодически продлевать.
Пляжи города Monterey
Со временем Apple перестала продлевать «резервирование» большинства из указанных имён. Если исключить те, что уже были использованы в наименованиях macOS, для применения в категории компьютерных ОС в распоряжении компании остались только Mammoth и Monterey. Похоже, что одно из этих имен и будет входить в название macOS 12, о которой нам расскажут 7 июня на ближайшей конференции WWDC 2021. Источник предполагает, что Mammoth будет использовано только в том случае, если апдейт будет большим и значительным — в пользу этого имени говорит тот факт, что оно является самым свежим из продленных компанией терминов. Русскоговорящим пользователям еще предстоит научиться выговаривать это название четко и быстро — Monterey в данном контексте звучит гораздо проще.
Mammoth-Lakes
Mammoth-Lakes — это горнолыжный курорт в Калифорнии, находящийся недалеко от гор Sierra и Yosemity. Название Mammoth было продлено 29 декабря 2020 года. Monterey — город на берегу полуострова Монтерей; здесь же находится парк Big Sur. Название Monterey было продлено 29 декабря 2020 года.
О новой macOS практически ничего не известно, однако можно предположить, что, после масштабного редизайна Big Sur, macOS 12 будет минорным обновлением, в котором исправят ошибки, добавят патчи и ускорят производительность совместимых Mac. К слову, модели Mac, которые получат новую ОС, пока тоже остаются в тайне. Возможно, Apple захочет обновить все Mac, которые получили Big Sur, чтобы «подтянуть» стабильность и скорость работы на самых старых из них. Напомним, что macOS Big Sur в 2020-м году получили все Mac, iMac и MacBook с процессорами Intel 4-го поколения и новее — самыми старыми из них являются компьютеры, представленные после середины 2013 года.
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