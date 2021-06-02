Apple продлила регистрацию на два наименования: Mammoth и Monterey. Об этом сообщает ресурс iMore.Речь идет о товарных знаках, которые компании «резервируют» за собой, чтобы использовать их в своих продуктах. Apple тоже регистрирует различные имена заранее, при этом зачастую «занимает» гораздо больше терминов, чем требуется — очевидно, что для компании важно иметь возможность выбрать из нескольких вариантов. Например, имена Yosemite, Sierra, El Capitan и Big Sur были приобретены одновременно еще в 2013 году. В 2014 Apple также «зарезервировала» партию названий: Diablo, Condor, Tiburon, Mammoth, Farallon, Miramar, Monterey, Rincon, Pacific, Redwood, Shasta, Grizzly, Skyline, Redtail и другие.Стоит упомянуть о двух нюансах. Во-первых, регистрация товарных знаков всегда «привязывается» к той области товаров, где они будут использоваться. В случае с Apple все эти слова были «заняты» для применения в категории компьютерных операционных систем. Во-вторых, регистрацию необходимо периодически продлевать.Со временем Apple перестала продлевать «резервирование» большинства из указанных имён. Если исключить те, что уже были использованы в наименованиях macOS, для применения в категории компьютерных ОС в распоряжении компании остались только Mammoth и Monterey. Похоже, что одно из этих имен и будет входить в название macOS 12, о которой нам расскажут 7 июня на ближайшей конференции WWDC 2021. Источник предполагает, что Mammoth будет использовано только в том случае, если апдейт будет большим и значительным — в пользу этого имени говорит тот факт, что оно является самым свежим из продленных компанией терминов. Русскоговорящим пользователям еще предстоит научиться выговаривать это название четко и быстро — Monterey в данном контексте звучит гораздо проще.Mammoth-Lakes — это горнолыжный курорт в Калифорнии, находящийся недалеко от гор Sierra и Yosemity. Название Mammoth было продлено 29 декабря 2020 года. Monterey — город на берегу полуострова Монтерей; здесь же находится парк Big Sur. Название Monterey было продлено 29 декабря 2020 года.О новой macOS практически ничего не известно, однако можно предположить, что, после масштабного редизайна Big Sur, macOS 12 будет минорным обновлением, в котором исправят ошибки, добавят патчи и ускорят производительность совместимых Mac. К слову, модели Mac, которые получат новую ОС, пока тоже остаются в тайне. Возможно, Apple захочет обновить все Mac, которые получили Big Sur, чтобы «подтянуть» стабильность и скорость работы на самых старых из них. Напомним, что macOS Big Sur в 2020-м году получили все Mac, iMac и MacBook с процессорами Intel 4-го поколения и новее — самыми старыми из них являются компьютеры, представленные после середины 2013 года.