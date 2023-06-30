Стало известно, как будут расти цены на связь в России в ближайшие годы
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
По данным «Коммерсанта», правительство РФ разрешило операторам сотовой связи ежегодно увеличивать тарифы. Допустимый рост цен может на 5% превышать уровень инфляции.
5-процентный запас заложен для модернизации сетей, которая обеспечит их развитие и стабильную работу. С предложением установить такой уровень роста цен к правительству обратились сами операторы, это была их инициатива, и она нашла поддержку у властей.
К операторам будут предъявлены определённые требования. В частности, они должны будут обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует доступность услуг для всего населения, а рост цен должен быть постепенным, а не резким. Кроме того, операторов обяжут подписать инвестиционные соглашения, чтобы дополнительная выручка действительно расходовалась на модернизацию сетей связи, а не на другие нужды.
До недавнего времени российские власти негативно относились к увеличению цен на сотовую связь. Федеральная антимонопольная служба просила операторов предоставить экономическое обоснование подорожанию тарифов. Ведомство зачастую было недовольно этим обоснованием, и в результате штрафовало операторов и требовало вернуть абонентам прежние расценки.
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