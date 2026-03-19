Стало известно, как именно новый российский закон зарегулирует нейросети

Минцифры РФ вынесло на публичное обсуждение законопроект об ограничениях работы ИИ. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно источнику, новый закон предполагает применение риск-ориентированного подхода к его регулированию, маркировку ИИ-контента, а также исключение дискриминационных алгоритмов и блокировку создания противоправного контента. «Любая технология должна применяться исключительно с соблюдением прав и интересов граждан», — говорит Минцифры.Законопроект устанавливает алгоритм регулирования, при котором требования к системам ИИ будут зависеть «от степени их влияния на жизнь человека и общество». Также вводятся понятия суверенной, национальной и доверенной моделей ИИ. Для решений госорганов и госкомпаний, принятых с использованием нейросетей, гражданам доступно оспаривание в досудебном порядке, а если использование ИИ причинило вред, то человек имеет право на компенсацию.Помимо этого, разработчики моделей должны будут «исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента», а также «тестировать их на безопасность и информировать пользователей об ограничениях». Еще «все созданные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы должны содержать специальную маркировку — предупреждение»; крупные соцсети обяжут проверять ее наличие и добавлять маркировку в случае отсутствия.