Стало известно, как маркетплейсы борются с низкими ценами и заставляют покупателей раскошеливаться

Александр

Фото: Unsplash

Гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» (ЦНТ), член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой проверить ценообразование на российских маркетплейсах. По его словам, он получил несколько жалоб от продавцов, которые утверждают, что маркетплейсы вынуждают их придерживаться определённой ценовой политики, фактически запрещая продавать товары дешевле, чем они могли бы стоить.

Маркетплейсы отслеживают цены на товары, составляют индекс цен и препятствуют продвижению товаров, которые отклоняются от этого индекса, то есть стоят значительно дешевле или дороже. Продавцам приходится повышать или понижать цены, и в результате один и тот же товар стоит у всех примерно одинаково. Если продавец проводит независимую ценовую политику и не придерживается рекомендованных маркетплейсом цен, его товары пессимизируются в поисковой выдаче и не попадают в рекомендации. Это можно считать своего рода картельным сговором, который запрещён антимонопольным законодательством, хотя и широко распространён в разных сферах торговли.

Кожевников просит ФАС проверить принятую маркетплейсами практику на признаки злоупотребления доминирующим положением навязыванием условий договора и давлением на продавцов. ФАС собирается рассмотреть его письмо и обсудить проблему на очередном заседании экспертного совета по развитию конкуренции в области IT.

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Комментарии

tellurian
+2679
tellurian
Хорошая инициатива. Некоторые товары в Ашане дешевле стоят, чем на маркетплейсах. И сильно дешевле.
Есть и обратная ситуация.
час назад в 16:17
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