Как отправить SWIFT-перевод из «Тинькофф-банка»? Способ работает, но недолго

Российский «Тинькофф-банк» разрешил всем клиентам совершить один SWIFT-перевод в любой банк мира. Об этом сообщает сайт iPhones.ru со ссылкой на сам «Тинькофф».
Напомним, что ранее «Тинькофф» начал взимать несоразмерную комиссию за SWIFT-переводы в размере 200 у.е. Причем, если сумма перевода равнялась или была меньше 200 у.е., вся она списывалась банком как комиссия (применялись новые правила не очень последовательно). Совсем недавно «Тинькофф» решил и вовсе закрыть исходящие SWIFT-переводы для своих клиентов. Но сегодня передумал.
Как сообщает поддержка банка, любой клиент «Тинькофф» получил возможность сделать всего один SWIFT-перевод в долларах. Его можно совершить на любую сумму и в любой банк. Комиссия при этом составит 1%, с минимальным порогом в $30. Для Premium-клиентов цифры еще меньше: 0,5% с минимальным порогом в $15 — это практически докризисная комиссия.
Напомним, что в первый раз Premium в «Тинькофф» можно подключить бесплатно — плата за подписку начинает списываться со второго месяца. При этом банк обещает, что комиссия не превысит $200, даже если сумма перевода будет больше, чем $20 000.
Акция не бессрочна. Банк отмечает, что один SWIFT-перевод доступен клиентам только до 3 августа. Судя по всему, после этой даты возможность отправки SWIFT снова закроется.