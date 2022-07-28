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Как отправить SWIFT-перевод из «Тинькофф-банка»? Способ работает, но недолго

Олег

Тинькофф


Российский «Тинькофф-банк» разрешил всем клиентам совершить один SWIFT-перевод в любой банк мира. Об этом сообщает сайт iPhones.ru со ссылкой на сам «Тинькофф».

Напомним, что ранее «Тинькофф» начал взимать несоразмерную комиссию за SWIFT-переводы в размере 200 у.е. Причем, если сумма перевода равнялась или была меньше 200 у.е., вся она списывалась банком как комиссия (применялись новые правила не очень последовательно). Совсем недавно «Тинькофф» решил и вовсе закрыть исходящие SWIFT-переводы для своих клиентов. Но сегодня передумал.

Как сообщает поддержка банка, любой клиент «Тинькофф» получил возможность сделать всего один SWIFT-перевод в долларах. Его можно совершить на любую сумму и в любой банк. Комиссия при этом составит 1%, с минимальным порогом в $30. Для Premium-клиентов цифры еще меньше: 0,5% с минимальным порогом в $15 — это практически докризисная комиссия. 

Поддержка Тинькофф

Напомним, что в первый раз Premium в «Тинькофф» можно подключить бесплатно — плата за подписку начинает списываться со второго месяца. При этом банк обещает, что комиссия не превысит $200, даже если сумма перевода будет больше, чем $20 000.

Акция не бессрочна. Банк отмечает, что один SWIFT-перевод доступен клиентам только до 3 августа. Судя по всему, после этой даты возможность отправки SWIFT снова закроется. 

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Источник:
iPhones.ru
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Комментарии

Евгений Макаревич
+16
Евгений Макаревич
Напомним, что ранее «Тинькофф» начал взимать несоразмерную комиссию за исходящие SWIFT-переводы в размере 200 у.е.

Автор, наверное, вы имели ввиду за входящие Swift?
28 июля 2022 в 10:18
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Владимир
+105
Владимир
Лучше отказаться от этого банка, и забыть его как страшный сон 💩
28 июля 2022 в 10:29
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+346
Paspartu
Завидую вам, swift-переводами пользуетесь
28 июля 2022 в 10:47
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