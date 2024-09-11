Стало известно, как работает функция обнаружения апноэ во сне на Apple Watch Series 10. Не обольщайтесь!



Главным нововведением Apple Watch 2024 года в области здоровья стала функция обнаружения и отслеживания апноэ во сне. Ожидания от релиза были гораздо выше: слухи ходили и о неинвазивном глюкометре, и о датчике артериального давления, но имеем то что имеем.



Сама по себе новая функция в теории будет крайне полезна. Апноэ во сне — это остановка дыхания более чем на 10 секунд; в особо тяжелых случаях задержка может доходить до 2-3 минут. Немалое количество людей просто не знают о наличии у себя такой проблемы, и Apple Watch могут помочь её обнаружить.







Однако не всё так радостно — реализация обнаружения апноэ во сне у Apple Watch оказалась весьма примитивная. Никаких специальных датчиков часы не получили; весь анализ совершается программными алгоритмами на основе движений запястья. Аналогичным образом в недорогих смарт-браслетах обычно реализуется отслеживание сна. Результаты агрегируются в приложении «Здоровье» и может использоваться потом при визите к врачу.



Apple утверждает, что её алгоритм оповещения об апноэ основан на передовых версиях ИИ и обширного набора клинических данных.