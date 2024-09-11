Стало известно, как работает функция обнаружения апноэ во сне на Apple Watch Series 10. Не обольщайтесь!

Олег

Apple Watch


Главным нововведением Apple Watch 2024 года в области здоровья стала функция обнаружения и отслеживания апноэ во сне. Ожидания от релиза были гораздо выше: слухи ходили и о неинвазивном глюкометре, и о датчике артериального давления, но имеем то что имеем.

Сама по себе новая функция в теории будет крайне полезна. Апноэ во сне — это остановка дыхания более чем на 10 секунд; в особо тяжелых случаях задержка может доходить до 2-3 минут. Немалое количество людей просто не знают о наличии у себя такой проблемы, и Apple Watch могут помочь её обнаружить.

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Однако не всё так радостно — реализация обнаружения апноэ во сне у Apple Watch оказалась весьма примитивная. Никаких специальных датчиков часы не получили; весь анализ совершается программными алгоритмами на основе движений запястья. Аналогичным образом в недорогих смарт-браслетах обычно реализуется отслеживание сна. Результаты агрегируются в приложении «Здоровье» и может использоваться потом при визите к врачу.

Apple утверждает, что её алгоритм оповещения об апноэ основан на передовых версиях ИИ и обширного набора клинических данных. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+310
Sergey2048
Могли бы и на 6 прикрутить? Но...
2 часа назад в 13:22
#
+240
Holldann Sergey2048
Может всё-таки не так просто? Какие датчики добавились на часах, которые могут?
2 часа назад в 14:06
#
Tigrolik
+725
Tigrolik
Да чего там отслеживать. Если внезапно начинаешь храпеть или просыпаешься без видимой причины, значит перед этим у тебя было это самое апноэ с высокой вероятностью. Поспи перед камерой да посмотри. Можно еще микрофон с высокой чувствительностью закрепить в изголовье кровати и прям послушать дыхание. ИИ там анализирует, ну.
час назад в 14:21
#
+10
номер5 Tigrolik
Да приложения типа sleep cycle пишут отлично все звуки и удаляют тишину.
час назад в 15:13
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+10
номер5
Это было и так понятно. Они же эту функцию программно добавляют в более старые часы.
час назад в 15:12
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