Стало известно, как сотрудники Apple называют Android между собой



Компания Apple нелестно отзывается об Android во внутренних документах. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, в сеть утекла презентация, предназначенная для внутреннего пользования сотрудниками. В ней Apple описывает, как находила и использовала слабые места Android, чтобы эффективно заманивать потенциальных клиентов на iPhone.







Среди прочего, Apple называет Android «огромным механизмом для слежки», и подробно объясняет, чем её собственная политика приватности лучше «гугловской». Например, Apple анализирует и объединяет данные клиентов из разных сервисов только если это повышает удобство использования, тогда как Google делает это «безо всякой видимой причины».



Этот и другие тезисы были изложены в презенатации, которая готовилась старшим вице-президентом Apple Эдди Кью и отправлена Тиму Куку. Судя по всему, внутри команды Apple подогревается подозрительный или даже осуждающий взгляд на Android.