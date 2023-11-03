Стало известно, как сотрудники Apple называют Android между собой

Олег

Android


Компания Apple нелестно отзывается об Android во внутренних документах. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, в сеть утекла презентация, предназначенная для внутреннего пользования сотрудниками. В ней Apple описывает, как находила и использовала слабые места Android, чтобы эффективно заманивать потенциальных клиентов на iPhone.

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Среди прочего, Apple называет Android «огромным механизмом для слежки», и подробно объясняет, чем её собственная политика приватности лучше «гугловской». Например, Apple анализирует и объединяет данные клиентов из разных сервисов только если это повышает удобство использования, тогда как Google делает это «безо всякой видимой причины».

Этот и другие тезисы были изложены в презенатации, которая готовилась старшим вице-президентом Apple Эдди Кью и отправлена Тиму Куку. Судя по всему, внутри команды Apple подогревается подозрительный или даже осуждающий взгляд на Android. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

+4306
Gabriel
«Например, Apple анализирует и объединяет данные клиентов из разных сервисов только если это повышает удобство использования»
И блокирует функционал своим пользователям по распоряжению Госдепартамента США.
Любой смартфон с любой опер системой это огромный механизм для слежки. Увы.
3 минуты назад
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