Стало известно, как владельцы iPhone выкручиваются без Apple Pay в России

В сети появились результаты исследования на тему того, как россияне обходятся без Apple Pay. Об этом написали в «Известиях».
Напомним, что фактически Apple Pay перестал работать в России в апреле. Изначально неработоспособными стали российские карты Visa и MasterCard, а потом Apple отключила совместимость своего платежного сервиса с отечественными дебетовками «МИР». В результате владельцы iPhone полностью лишились возможности оплачивать покупки смартфоном, и никакие «танцы с бубном» пока не в состоянии вернуть Apple Pay в России.
Согласно исследованию НАФИ, россияне с iPhone после отключения Apple Pay разделились на две категории. Одни полностью перешли на наличный расчет, а другие стали носить с собой пластиковые карты — благо бесконтактная оплата «пластиком» функционирует исправно. В частности, около 96% пользователей iPhone начали носить с собой банковские карты — например, её можно положить в специальный чехол для iPhone. При этом примерно 40% владельцев «яблочных» смартфонов стали рассчитываться наличными. Но любопытнее всего третье число: примерно 4% владельцев iPhone приобрели или начали использовать смартфон на Android, чтобы платить бесконтактно.
Владельцы Android-девайсов тоже разделились. Кто-то — примерно 63% — тоже стал носить с собой карту и рассчитываться ею. Другие — около 35% — перешли на наличный расчет, и всего лишь 31% установили Mir Pay и продолжили использовать бесконтактную оплату своим смартфоном. Это довольно примечательно: люди пользуются Android, но в большинстве своем не знают о существовании Mir Pay.
В целом доля всех россиян, перешедших на наличный расчет, увеличилась до 30% и пока остается на этом уровне.