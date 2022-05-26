Apple Pay Россия iPhone

Стало известно, как владельцы iPhone выкручиваются без Apple Pay в России

Олег

Apple Pay


В сети появились результаты исследования на тему того, как россияне обходятся без Apple Pay. Об этом написали в «Известиях». 

Напомним, что фактически Apple Pay перестал работать в России в апреле. Изначально неработоспособными стали российские карты Visa и MasterCard, а потом Apple отключила совместимость своего платежного сервиса с отечественными дебетовками «МИР». В результате владельцы iPhone полностью лишились возможности оплачивать покупки смартфоном, и никакие «танцы с бубном» пока не в состоянии вернуть Apple Pay в России. 

Согласно исследованию НАФИ, россияне с iPhone после отключения Apple Pay разделились на две категории. Одни полностью перешли на наличный расчет, а другие стали носить с собой пластиковые карты — благо бесконтактная оплата «пластиком» функционирует исправно. В частности, около 96% пользователей iPhone начали носить с собой банковские карты — например, её можно положить в специальный чехол для iPhone. При этом примерно 40% владельцев «яблочных» смартфонов стали рассчитываться наличными. Но любопытнее всего третье число: примерно 4% владельцев iPhone приобрели или начали использовать смартфон на Android, чтобы платить бесконтактно. 

Владельцы Android-девайсов тоже разделились. Кто-то — примерно 63% — тоже стал носить с собой карту и рассчитываться ею. Другие — около 35% — перешли на наличный расчет, и всего лишь 31% установили Mir Pay и продолжили использовать бесконтактную оплату своим смартфоном. Это довольно примечательно: люди пользуются Android, но в большинстве своем не знают о существовании Mir Pay. 

В целом доля всех россиян, перешедших на наличный расчет, увеличилась до 30% и пока остается на этом уровне. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+38
Дмитрий Могучев
Недавно стоял на кассе и передомной мужчина оплатил покупку Mir pay через свой Самсунг , так завидно стало😂 больше всего летом будет напрягать носить в карманах налик ( мелочь) и карты. Не смертельно, но не хватает когда привыкаешь к лучшему...
50 минут назад
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+350
samOsebe Дмитрий Могучев
что мешает убрать карту в чехол? ну если так неохота носить наличку то..
46 минут назад
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+350
samOsebe
с рекламой ведра уже перебор.. перебор.
47 минут назад
#
kardigan
+2520
kardigan
Каарточка в бумажнике и совсем не парит(хотя раньше платил, тем , что достанешь быстрей-телефон или бумажник
44 минуты назад
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Ckor_30
+539
Ckor_30
Я на втором девайсе pixel тоже мир pay поставил хорошая тема.
41 минуту назад
#
+44
Shypok
Вопрос к чему эта статья? Ну и логично что кто-то карту носит кто-то наличку. Что за тупые новости
31 минуту назад
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Spid3r
+32
Spid3r Shypok
Трафик на сайте же нужно гнать.
28 минут назад
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estet
+1569
estet
У знакомого до сих пор работает apple pay с картой мир после блок/разблок через локатор, с чем связано хз…
31 минуту назад
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