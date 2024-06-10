Стало известно, какие iPad не получат iPadOS 18. Очень неожиданно!



Компания Apple прекратит поддержку нескольких своих планшетов в 2024 году. Так считает инсайдер, который поделился данными с MacRumors.



Согласно источнику, в сеть утек список планшетов Apple, которые не обновятся на iPadOS 18 и навсегда останутся на 17-й версии. В их числе iPad Pro 10,5 (2017), iPad Pro 12,9 (2017) и iPad 6 (2018). По сути, Apple прекращает поддержку почти всех айпадов на базе чипов серии A10. Список совместимых с iPadOS 18 планшетов будет выглядеть так:



iPad Pro 2018 и новее

2018 и новее iPad Air 2019 и новее

2019 и новее iPad mini 2019 и новее

2019 и новее iPad 2019 и новее. Компания Apple прекратит поддержку нескольких своих планшетов в 2024 году. Так считает инсайдер, который поделился данными с MacRumors.Согласно источнику, в сеть утек список планшетов Apple, которые не обновятся на iPadOS 18 и навсегда останутся на 17-й версии. В их числе iPad Pro 10,5 (2017), iPad Pro 12,9 (2017) и iPad 6 (2018). По сути, Apple прекращает поддержку почти всех айпадов на базе чипов серии A10. Список совместимых с iPadOS 18 планшетов будет выглядеть так:



Как видно, iPad Air 3, iPad mini 5 и iPad 7 «проскочили» в последний вагон, и это удивительно: дело в том, что iPad 6 и iPad 7 работают на Apple A10, различаясь лишь объемом оперативной памяти и диагональю. Что касается iPad Pro 2017, то эти планшеты получили шесть апдейтов вместо привычных пяти, так что их владельцам не на что пожаловаться.



Любопытно, что в случае с iOS 18 инсайд гласит, что поддержку получат все iPhone, совместимые с iOS 17. Похоже, Apple готовит для планшетов что-то значительное.