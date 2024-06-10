ПМЭФ 2024

Стало известно, какие iPad не получат iPadOS 18. Очень неожиданно!

Олег

Фото: Apple


Компания Apple прекратит поддержку нескольких своих планшетов в 2024 году. Так считает инсайдер, который поделился данными с MacRumors.

Согласно источнику, в сеть утек список планшетов Apple, которые не обновятся на iPadOS 18 и навсегда останутся на 17-й версии. В их числе iPad Pro 10,5 (2017), iPad Pro 12,9 (2017) и iPad 6 (2018). По сути, Apple прекращает поддержку почти всех айпадов на базе чипов серии A10. Список совместимых с iPadOS 18 планшетов будет выглядеть так:

  • iPad Pro 2018 и новее
  • iPad Air 2019 и новее
  • iPad mini 2019 и новее
  • iPad 2019 и новее.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Как видно, iPad Air 3, iPad mini 5 и iPad 7 «проскочили» в последний вагон, и это удивительно: дело в том, что iPad 6 и iPad 7 работают на Apple A10, различаясь лишь объемом оперативной памяти и диагональю. Что касается iPad Pro 2017, то эти планшеты получили шесть апдейтов вместо привычных пяти, так что их владельцам не на что пожаловаться. 

Любопытно, что в случае с iOS 18 инсайд гласит, что поддержку получат все iPhone, совместимые с iOS 17. Похоже, Apple готовит для планшетов что-то значительное. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iOS 18 получит новое приложение для хранения самой ценной информации
Apple добавила в iPad кое-что очень важное, но совсем забыла об этом рассказать
Вскрылось долгожданное изменение iOS 18 и iPadOS 18

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась очень удобная возможность. Она скрыта, но можно включить
Таксисты стали занижать рейтинг всем пассажирам. В этом есть огромная выгода
В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё
Пункты выдачи Ozon массово закрываются. Владельцы недовольны новыми правилами

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии