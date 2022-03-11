Стало известно, какие Maс и MacBook выйдут в 2022 году. Будут ли они в России?

В сети появились новые инсайды, рассказывающие о будущих компьютерах Mac. Об этом написали в MacRumors со ссылкой на DigiTimes.
Согласно утечкам, Apple готовит сразу три компьютера Mac на базе нового чипа Silicon M2. Презентация состоится не раньше второй половины 2022 года — скорее всего, осенью Apple может показать новые Mac вместе с iPhone 14.
По словам Марка Гурмана, стоит ожидать трех моделей Mac с чипом Silicon M2: MacBook Pro 13’’, цветной iMac 24’’ и Mac mini. Что касается iMac Pro, то Гурман не уверен, что такое устройство выйдет в ближайшее время — 8 марта Apple выпустила очень производительный Mac Studio и монитор Studio Display, и возможно два этих устройства пока заменят iMac Pro в линейке «яблочных» продуктов.
Что касается самого чипа Apple Silicon M2, то о нем пока известно следующее. Это будет SoC, выполненный по технологии 4 нм на заводе TSMC, с 8 вычислительными и 9 либо 10 графическими ядрами.
Напомним, что ранее известный и надежный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что будущий MacBook Air 2022 (возможно без приставки Air) может выйти на старом SoC Silicon M1, получив только глобальный внешний редизайн.
Пока неизвестно, будут ли поставляться в Россию эти компьютеры. На данный момент Apple не разорвала отношения с российским рынком, а лишь поставила на паузу поставки новых продуктов — скорее всего, это вызвано логистическими проблемами и нестабильностью курса валют. До осени многое может кардинально измениться. Возможно, устройства всё же привезут в РФ, но стоить они будут на порядок дороже, чем раньше.