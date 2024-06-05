Стало известно, какие смартфоны OnePlus не получат Android 15. Вот чего они лишатся

Компания OnePlus уже вовсю тестирует новые версии оболочек OxygenOS и ColorOS на базе бета-сборок Android 15, но пока не рассказала, какие устройства получат эти обновления (хотя очевидно, что свежие и относительно свежие флагманы и середнячки). Зато стало известно, на какие смартфоны оно точно не придёт.
— OnePlus 9
— OnePlus 9 Pro
— OnePlus 9R
— OnePlus 9RT 5G
— OnePlus Nord N30
— OnePlus Nord N300
— OnePlus Nord N20 SE
— OnePlus Nord 2T
— OnePlus Nord N20 5G
— OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
— OnePlus Nord CE 2 5G
— OnePlus Nord 2 5G
— OnePlus Nord N200 5G
— OnePlus Nord CE 5G
— Прочие модели до 2021 года
Современным флагманам OnePlus (например, OnePlus 11, 12 и Open) обещан выпуск четырёх крупных обновлений Android, которые выходят каждый год. Субфлагманы и планшеты (включая OnePlus 12R, OnePlus Pad и OnePlus 11R) получат лишь три обновления. Недорогие модели серий Nord CE и Nord N довольствуются лишь одним-двумя апдейтами.
Android 15 добавляет смартфонам несколько новых возможностей (что именно — зависит от аппаратной составляющей). Появится поддержка архивации неиспользуемых приложений, клонирование с возможностью одновременной работы с двумя одинаковыми приложениями на разделённом экране, скрытие выбранных приложений в частное пространство и возможность установить ограничение на количество уведомлений.
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