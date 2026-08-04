Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Стало известно, какие смартфоны OnePlus не получат ColorOS 17 на базе Android 17. От них пора избавляться как можно быстрее!

Александр


OnePlus опубликовала перечень устройств, для которых OxygenOS 16 станет финальным крупным обновлением. Они не получат апдейт до ColorOS 17 на базе Android 17, который готовится для более свежих моделей. Владельцам перечисленных смартфонов придётся довольствоваться только патчами безопасности без доступа к новым функциям, ИИ-возможностям и визуальным улучшениям.

Экс-флагманы

  • OnePlus 11R
  • OnePlus 10R
  • OnePlus 10T
  • OnePlus 10 Pro


Серия Nord

  • OnePlus Nord 3
  • OnePlus Nord CE 4
  • OnePlus Nord CE 4 Lite


Планшеты

  • OnePlus Pad
  • OnePlus Pad Go


Отказ от обновления связан с переходом OnePlus на оболочку ColorOS, которая постепенно заменит OxygenOS на всех устройствах бренда. Ранее компания уже объединила пользовательское ПО с OPPO, и теперь новые крупные версии прошивки будут выходить под именем ColorOS. Производитель рекомендует пользователям перечисленных устройств задуматься о покупке новой модели, если они хотят пользоваться актуальными функциями. OnePlus предлагает устройства с обещанием четырёх крупных обновлений Android — это касается большинства современных флагманов и некоторых недорогих моделей Nord.
0
Источник:
gizmochina
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Обзор смарт-часов OnePlus Watch Lite: хорошо, но не без компромиссов
Без пяти минут флагман: обзор доступного OnePlus 15R
Обзор оболочки OnePlus OxygenOS: как выглядит, что умеет

Рекомендации

Рекомендации

⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также