Стало известно, какие смартфоны OnePlus не получат ColorOS 17 на базе Android 17. От них пора избавляться как можно быстрее!

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OnePlus опубликовала перечень устройств, для которых OxygenOS 16 станет финальным крупным обновлением. Они не получат апдейт до ColorOS 17 на базе Android 17, который готовится для более свежих моделей. Владельцам перечисленных смартфонов придётся довольствоваться только патчами безопасности без доступа к новым функциям, ИИ-возможностям и визуальным улучшениям.Отказ от обновления связан с переходом OnePlus на оболочку ColorOS, которая постепенно заменит OxygenOS на всех устройствах бренда. Ранее компания уже объединила пользовательское ПО с OPPO, и теперь новые крупные версии прошивки будут выходить под именем ColorOS. Производитель рекомендует пользователям перечисленных устройств задуматься о покупке новой модели, если они хотят пользоваться актуальными функциями. OnePlus предлагает устройства с обещанием четырёх крупных обновлений Android — это касается большинства современных флагманов и некоторых недорогих моделей Nord.