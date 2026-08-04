Стало известно, какие смартфоны OnePlus не получат ColorOS 17 на базе Android 17. От них пора избавляться как можно быстрее!

OnePlus опубликовала перечень устройств, для которых OxygenOS 16 станет финальным крупным обновлением. Они не получат апдейт до ColorOS 17 на базе Android 17, который готовится для более свежих моделей. Владельцам перечисленных смартфонов придётся довольствоваться только патчами безопасности без доступа к новым функциям, ИИ-возможностям и визуальным улучшениям.
Экс-флагманы
- OnePlus 11R
- OnePlus 10R
- OnePlus 10T
- OnePlus 10 Pro
Серия Nord
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE 4
- OnePlus Nord CE 4 Lite
Планшеты
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad Go
Отказ от обновления связан с переходом OnePlus на оболочку ColorOS, которая постепенно заменит OxygenOS на всех устройствах бренда. Ранее компания уже объединила пользовательское ПО с OPPO, и теперь новые крупные версии прошивки будут выходить под именем ColorOS. Производитель рекомендует пользователям перечисленных устройств задуматься о покупке новой модели, если они хотят пользоваться актуальными функциями. OnePlus предлагает устройства с обещанием четырёх крупных обновлений Android — это касается большинства современных флагманов и некоторых недорогих моделей Nord.