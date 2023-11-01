Стало известно, какие VPN-сервисы останутся в России

Александр

Фото: Unsplash

Lenta.ru рассказала, какие VPN-сервисы не будут подвергаться блокировке со стороны Роскомнадзора и смогут работать в России. Как пояснил изданию заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, у Роскомнадзора есть список таких сервисов.

«Насколько я знаю, сейчас действует некий список, который есть у Роскомнадзора. Это VPN, которые выполняют наше законодательство. Когда мы ограничиваем доступ к определённому контенту, то есть VPN, которые, грубо говоря, согласны с этим, которые тоже ограничивают доступ к этим ресурсам. Они находятся в особом списке, и их никто трогать не собирается», — сказал Матвейчев.

Список разрешённых VPN-сервисов непубличный, но очевидно, что в нём находятся сервисы, которые сотрудничают с Роскомнадзором и не предоставляют россиянам доступ к ресурсам, которые были признаны запрещёнными. Реестр запрещённых ресурсов активно пополняется, особенно в последние несколько лет.

Известно, что с 2021 года в России под блокировку попали 167 VPN-сервисов, более 200 почтовых сервисов, 590 тысяч информационных ресурсов, более 2 тысячи фишинговых сайтов, более 84 приложений и более 20 центров распространения вредоносного ПО. С августа 2023 года все узлы связи в России на 100% оборудованы средствами противодействия угрозам на базе оборудования ТСПУ для фильтрации трафика, что значительно усложняет обход блокировок.
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Комментарии

+227
Sergey2048
Может заголовок буде точнее«Стало не известно ...»Статья ни о чём.
час назад в 13:44
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kardigan
+3225
kardigan
Ого. И кто то здесь должен поверить в эту лажу?
15 минут назад
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