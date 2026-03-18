Стало известно, когда бюджетный iPhone станет достойным ваших денег

Компания Apple собирается встроить в бюджетный iPhone дисплей с повышенной частотой обновления изображения. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, всем жеалющим получить 120 Гц в айфоне занедорого стоит ждать весны 2028 года. Через пару лет будет релиз iPhone 19e, в котором наконец появится дисплей LTPO OLED c опцией ProMotion. Это значит, что экран сможет динамически варьировать частоту от 1 до 120 Гц для экономии заряда.Скорее всего, это будет дисплейная панель от iPhone 17 — 6,3 дюйма с HDR и разрешением 2622 × 1206. Также в iPhone 19e может появиться Always-on Display.