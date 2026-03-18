Стало известно, когда бюджетный iPhone станет достойным ваших денег

Олег

Фото: Apple

Компания Apple собирается встроить в бюджетный iPhone дисплей с повышенной частотой обновления изображения. Об этом пишет Gizmochina. 

Согласно источнику, всем жеалющим получить 120 Гц в айфоне занедорого стоит ждать весны 2028 года. Через пару лет будет релиз iPhone 19e, в котором наконец появится дисплей LTPO OLED c опцией ProMotion. Это значит, что экран сможет динамически варьировать частоту от 1 до 120 Гц для экономии заряда. 

Скорее всего, это будет дисплейная панель от iPhone 17 — 6,3 дюйма с HDR и разрешением 2622 × 1206. Также в iPhone 19e может появиться Always-on Display. 
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
В iPhone 16e теперь можно добавить долгожданную опцию благодаря релизу 17e
Покупать или нет? Вышли первые отзывы о бюджетном iPhone 17e
С девайсами Apple происходит что-то странное. Вы тоже заметили?

Посадка на самолеты в 2026 году в РФ будет происходить по-новому
Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.» — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров
ЕС снова продавил Apple: в iOS 26.3 появились две функции, которые хотят все
[Результат голосования] Итоги года с iGuides: выбираем лучшие смарт-часы 2025

Комментарии

Ждите ребят 28 года 🥳🥳🥳🥳

Ахахах 😂😂😂😂😂

2 часа назад в 13:35
Bykolev
Спасибо за информацию.
Жду дальше.
5 минут назад
