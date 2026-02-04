Top.Mail.Ru

Стало известно, когда Google выпустит совершенно новую операционную систему

Согласно ранее не публиковавшимся судебным документам из антимонопольного дела против Google, полномасштабный запуск новой операционной системы Aluminium OS, объединяющей Android и ChromeOS, может состояться не раньше 2028 года. Хотя глава подразделения Android Самеер Самат заявлял в сентябре 2025 года, что компания «супер взволнована» предстоящим слиянием операционных систем в 2026 году, в стенограмме судебного заседания от августа 2025 года он выражался осторожнее, сказав, что Google «надеется» на запуск в 2026-м и «усердно над этим работает».

В документах, поданных компанией Google в суд, изложен более реалистичный график. Согласно ему, процесс вывода Aluminium OS на рынок включает предложение системы «коммерческим доверенным тестерам» в конце 2026 года, а полноценный релиз запланирован на 2028 год. Сегменты корпоративного и образовательного рынка получат новую ОС именно в 2028 году. При этом новая система будет несовместима со всем существующим парком устройств Chromebook.

Google обязалась предоставлять автоматические обновления для устройств на ChromeOS в течение 10 лет. Поскольку часть устройств не сможет работать с Aluminium OS, компании придётся параллельно поддерживать старую операционную систему. Судебные документы раскрывают, что полный отказ от ChromeOS намечен на 2034 год. Google не может свернуть поддержку раньше из-за нормативных требований в разных юрисдикциях, предписывающих определённые сроки поддержки устройств.

Антимонопольный контекст также играет ключевую роль. В недавнем решении по делу США против Google судья Амит Мехта, оставив за Google право владеть Chrome, постановил, что запрет на предпочтительные сделки с производителями и операторами (которые обязывали их устанавливать приложения Google по умолчанию) не будет распространяться на устройства под управлением ChromeOS или её преемника — Aluminium OS. Это означает, что Google сможет и дальше заключать эксклюзивные соглашения для своей новой операционной системы.

Кроме того, в рамках урегулирования иска Epic Games против Google предлагается ограничить действие судебного предписания, касающегося магазина «Google Play Маркет», только смартфонами и планшетами под управлением «операционной системы Android». Это потенциально может исключить из-под действия запрета ноутбуки и настольные ПК на базе Aluminium OS, если суд утвердит эту поправку.

