Стало известно, когда Google выпустит совершенно новую операционную систему



Фото freepik



Согласно ранее не публиковавшимся судебным документам из антимонопольного дела против Google, полномасштабный запуск новой операционной системы Aluminium OS, объединяющей Android и ChromeOS, может состояться не раньше 2028 года. Хотя глава подразделения Android Самеер Самат заявлял в сентябре 2025 года, что компания «супер взволнована» предстоящим слиянием операционных систем в 2026 году, в стенограмме судебного заседания от августа 2025 года он выражался осторожнее, сказав, что Google «надеется» на запуск в 2026-м и «усердно над этим работает».

В документах, поданных компанией Google в суд, изложен более реалистичный график. Согласно ему, процесс вывода Aluminium OS на рынок включает предложение системы «коммерческим доверенным тестерам» в конце 2026 года, а полноценный релиз запланирован на 2028 год. Сегменты корпоративного и образовательного рынка получат новую ОС именно в 2028 году. При этом новая система будет несовместима со всем существующим парком устройств Chromebook.Google обязалась предоставлять автоматические обновления для устройств на ChromeOS в течение 10 лет. Поскольку часть устройств не сможет работать с Aluminium OS, компании придётся параллельно поддерживать старую операционную систему. Судебные документы раскрывают, что полный отказ от ChromeOS намечен на 2034 год. Google не может свернуть поддержку раньше из-за нормативных требований в разных юрисдикциях, предписывающих определённые сроки поддержки устройств.Антимонопольный контекст также играет ключевую роль. В недавнем решении по делу США против Google судья Амит Мехта, оставив за Google право владеть Chrome, постановил, что запрет на предпочтительные сделки с производителями и операторами (которые обязывали их устанавливать приложения Google по умолчанию) не будет распространяться на устройства под управлением ChromeOS или её преемника — Aluminium OS. Это означает, что Google сможет и дальше заключать эксклюзивные соглашения для своей новой операционной системы.Кроме того, в рамках урегулирования иска Epic Games против Google предлагается ограничить действие судебного предписания, касающегося магазина «Google Play Маркет», только смартфонами и планшетами под управлением «операционной системы Android». Это потенциально может исключить из-под действия запрета ноутбуки и настольные ПК на базе Aluminium OS, если суд утвердит эту поправку.