Стало известно, когда iPhone полностью лишится «челки» и Dynamic Island



В сети появились несколько инсайдов, которые раскрывают нам будущее дизайна дисплея iPhone. Об этом написали в MacRumors.



Свежей информацией поделился известный инсайдер Росс Янг. По его словам, Apple продолжает активно работать над тем, чтобы убрать с дисплея iPhone любые вырезы, островки и отверстия. Для этого инженерам придется перенести все датчики и фронтальную камеру под дисплей. При этом очищение экрана от лишних элементов будет поэтапным.



Согласно источнику, в данный момент Apple работает над переносом модуля Face ID под матрицу дисплея. Росс Янг считает, что технология выйдет в свет вместе с релизом iPhone 16 Pro, то есть ближе к концу 2024 года. Скорее всего, вместе с Face ID под экран уйдет и блок датчиков освещения, приближения и цветовой температуры. Похоже, что в «шеснаре» на дисплее останется только фронтальная камера, и Apple придется разместить её в круглом отверстии.



Далее, в моделях iPhone 18 Pro, компания собирается полностью очистить дисплей от посторонних элементов и сделать его «от края до края». В 2026 году абсолютно все датчики «переедут» под матрицу, в том числе и фронталка. При этом никаких проблем с безопасностью быть не должно: Apple параллельно разрабатывает уникальную технологию «локальной прозрачности», при которой отдельные участки экрана будут становиться полностью прозрачными, как стекло, в момент сканирования лица.



Если всё получится, то Face ID под дисплеем установят в базовый iPhone 17 в 2025 году.

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