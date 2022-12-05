Foxconn раскрыл масштаб проблем со сборкой iPhone

В сети появилась информация о примерных сроках наладки производственного процесса на заводе Foxconn. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, главный производственный партнер Apple компания Foxconn ожидает, что основной завод по производству iPhone в Китае наладит сборку в течение месяца. К концу декабря или началу января производственная линия для Apple должна заработать на полную мощность. Источник в Foxconn сообщил изданию Reuters, что «ситуация стабилизировалась», имея в виду протесты в городе Чжэньчжоу.
Напомним, что ранее на крупном заводе Foxconn в Китае произошла вспышка COVID-19, из-за чего власти обязали работников оставаться внутри фабрики и там создались невыносимые условия для жизни. В городе и на заводе начались большие протесты, производство встало; проблема была настолько серьезна, что СМИ всерьез говорили о дефиците «яблочной» продукции на праздники, а сама Apple в ускоренном темпе начала перенос производства в Индию и Вьетнам. Завод Foxconn в Чжэньчжоу производит до 80% iPhone версии Pro.
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