Apple Foxconn iPhone

Foxconn раскрыл масштаб проблем со сборкой iPhone

Олег

Apple


В сети появилась информация о примерных сроках наладки производственного процесса на заводе Foxconn. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, главный производственный партнер Apple компания Foxconn ожидает, что основной завод по производству iPhone в Китае наладит сборку в течение месяца. К концу декабря или началу января производственная линия для Apple должна заработать на полную мощность. Источник в Foxconn сообщил изданию Reuters, что «ситуация стабилизировалась», имея в виду протесты в городе Чжэньчжоу.

Напомним, что ранее на крупном заводе Foxconn в Китае произошла вспышка COVID-19, из-за чего власти обязали работников оставаться внутри фабрики и там создались невыносимые условия для жизни. В городе и на заводе начались большие протесты, производство встало; проблема была настолько серьезна, что СМИ всерьез говорили о дефиците «яблочной» продукции на праздники, а сама Apple в ускоренном темпе начала перенос производства в Индию и Вьетнам. Завод Foxconn в Чжэньчжоу производит до 80% iPhone версии Pro.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4131
Gabriel
Я бы не был так оптимистичен.
2 часа назад в 17:21
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+42
arnikrock
Apple не победить никому🤣
час назад в 18:39
#
Lord
+540
Lord arnikrock
Просто реальность создает условия …
час назад в 19:15
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