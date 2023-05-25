Стало известно, когда по всей России появится сверхбыстрый интернет

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Российские власти приняли стратегию развития интернета в России в период с 2024 по 2035 год. Почти все многоквартирные и частные дома планируется подключить к широкополосному соединению.



Согласно этой стратегии, 98% российских пользователей проводного интернета будет доступна скорость более 1 Гбит/с, при этом у 50% абонентов появится доступ к 10-гигабитному оборудованию. Над реализацией планов провайдеры будут работать совместно с Министерством цифрового развития РФ.





«Доступ в интернет для домохозяйств станет коммунальной услугой наравне с электричеством и теплоснабжением. Перечисленные инициативы — это предложения от рабочей группы по фиксированной связи. Они требуют обсуждения, после чего будет принято решение по их включению в итоговый документ», — сообщили в Минцифры.

Высокоскоростной интернет обеспечит жителей РФ доступом видеоконтенту (в том числе телевизионному), онлайн-играм, а также виртуальной и дополненной реальностям. Большинство домохозяйств по всей стране будут подключены к широкополосному интернету к 2030 году.