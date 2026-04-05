Стало известно, когда в России появится 6G. В «Госуслуги» на сверхвысоких скоростях?

Александр

Сети мобильной связи шестого поколения (6G) могут заработать в России к 2032 году. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин. По его словам, Министерство цифрового развития уже разработало дорожную карту, согласно которой научно-технологический задел для 6G будет создан в период с 2030 по 2032 год.

На создание фундамента для сетей нового поколения Минцифры выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей. Разработкой занимаются Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и Национальный исследовательский центр телекоммуникаций (НИЦ «Телеком»). Первые пилотные зоны для тестирования 6G планируется запустить к 2028 году.

Шейкин подчеркнул, что необходимо учесть проблемы, возникшие при внедрении 5G. Тогда выяснилось, что так называемый «золотой диапазон» частот (3,4–3,8 ГГц) оказался занят, что создало технические сложности для развёртывания сетей. По словам сенатора, чтобы избежать повторения ситуации при переходе на 6G, работу над частотным диапазоном и технологическим фундаментом необходимо начинать как можно раньше.

Эксперты отмечают, что выделенные 750 миллионов рублей — это несопоставимо меньше тех миллиардных бюджетов, которые тратят на разработку 6G Китай и США. Пока эти страны тестируют шестое поколение связи на скоростях 100 Гбит/с и выше, Россия только закладывает научную базу. Без чёткого частотного планирования и опытно-конструкторских работ к 2032 году есть риск получить отстающий стандарт.

В августе 2025 года «Сколтех» выиграл субсидию Минцифры на разработку критических технологий для создания оборудования сетей 5G Advanced и 6G. Проект рассчитан на три года и предполагает разработку ключевых отечественных технологий и решений в программно-аппаратном обеспечении. Согласно планам, на базе этих разработок будет создана основа для перспективных технологий сетей шестого поколения.

Комментарии

+1053
hate_u
Без комментариев.
Вчера в 15:41
#
+57
BINSER
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Вчера в 16:19
#
–3
Uragan
Нам бы в ДНР 2G нормально сделали... Без интернета... Связь, что б враг не дозвонился....
Вчера в 18:34
#
+159
Smerch777S
А можно просто обычный интернет вернуть, как было раньше😁😁😁
Вчера в 19:01
#
Артём Болотов
+88
Артём Болотов
Так они раза 4 эту сумму попросят и по итогу ничего не сделают
Вчера в 21:30
#
+152
crubs
Положат миллиарды в нужные карманы, в 32 скажут, что китайское лучше и развернут на китайском оборудовании. Сколько там миллиардов выделено было на проекты суверенных Википедий?
Сегодня в 00:29
#

