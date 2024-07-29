Стало известно, когда выйдет самая главная функция iOS 18



Компания Apple собирается добавить свою нейросеть в iOS 18 спустя несколько недель после релиза ОС. Об этом пишет MacRumors.



Инсайдом поделился известный аналитик Bloomberg Марк Гурман. Как мы ранее сообщали, главное нововведение iOS 18 — Apple Intelligence — задержится и не будет доступна в момент релиза в сентябре. Согласно источнику, нейросеть запустится вместе с iOS 18.1, первым «мажорным» обновлением «яблочной» оси.







Если судить по обычному графику Apple, то iOS 18.1 стоит ждать примерно в октябре 2024 года. Причиной задержки выхода стали сомнения в стабильности работы AI — разработчикам потребовалось больше времени, чтобы всё протестировать.



Это не единственное ограничение Apple Intelligence. Например, у нейросети нет русского языка, и работать она будет лишь на iPhone 15 Pro и новее.