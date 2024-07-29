Стало известно, когда выйдет самая главная функция iOS 18

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple собирается добавить свою нейросеть в iOS 18 спустя несколько недель после релиза ОС. Об этом пишет MacRumors.

Инсайдом поделился известный аналитик Bloomberg Марк Гурман. Как мы ранее сообщали, главное нововведение iOS 18 — Apple Intelligence — задержится и не будет доступна в момент релиза в сентябре. Согласно источнику, нейросеть запустится вместе с iOS 18.1, первым «мажорным» обновлением «яблочной» оси.

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Если судить по обычному графику Apple, то iOS 18.1 стоит ждать примерно в октябре 2024 года. Причиной задержки выхода стали сомнения в стабильности работы AI — разработчикам потребовалось больше времени, чтобы всё протестировать.

Это не единственное ограничение Apple Intelligence. Например, у нейросети нет русского языка, и работать она будет лишь на iPhone 15 Pro и новее. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+319
needmusic
Эх русский ждать ещё пару лет.
Вчера в 10:27
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