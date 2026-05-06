Стало известно, когда заказы жителей РФ из-за границы обложат налогом в 22%

Власти РФ собираются ввести НДС для иностранных товаров, заказанных из-за рубежа. Об этом пишет ТАСС.
Ранее мы уже сообщали о планах ввести НДС на зарубежные покупки, который маркетплейсы будут прибавлять к цене товара. Тогда речь шла о поэтапном увеличении налога: начать предлагалось с 7% и довести до 22% в течение трех лет. Теперь же озвучиваются планы ввести полный размер налога единоразово:
«Минпромторгом России совместно с Минфином России прорабатывается введение НДС на импортируемые товары. Предполагается, что в 2027 году НДС установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать: в 2028 году - до 14%, в 2029-м - до 22%. При этом Минпромторгом России поддерживается введение с 1 января 2027 года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%», — Минпромторг РФ.
Изначально в правительство обратился Российский союз кожевников и обувщиков — именно он попросил одномоментно ввести НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы. Помимо этого, представители бизнеса просят премьер-министра РФ ввести пошлины на все ввозимые товары и маркировку импорта.