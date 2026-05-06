Стало известно, когда заказы жителей РФ из-за границы обложат налогом в 22%

Власти РФ собираются ввести НДС для иностранных товаров, заказанных из-за рубежа. Об этом пишет ТАСС.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

«Минпромторгом России совместно с Минфином России прорабатывается введение НДС на импортируемые товары. Предполагается, что в 2027 году НДС установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать: в 2028 году - до 14%, в 2029-м - до 22%. При этом Минпромторгом России поддерживается введение с 1 января 2027 года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%», — Минпромторг РФ.