Стало известно, кому выгодны новые ограничения на иномарки в России

Фото: UnsplashРанее мы сообщали, что с 1 марта 2026 года жителям России станет недоступно получение лицензии такси на автомобиль иностранной сборки. Спустя сутки после публикации нововведение прокомментировал «АвтоВАЗ» — отечественный производитель машин, которые оказались в «белом списке» для пассажироперевозок.
«АвтоВАЗ» заявил о полной поддержке нового законопроекта «О такси». Об этом пишет Quto.
«АвтоВАЗ» заявил о полной поддержке нового законопроекта «О такси». Об этом пишет Quto.
«Таксопарки и водители такси — важнейшие клиенты и партнёры для АвтоВАЗа. В связи с этим компания предлагает им самую широкую, в сравнении с другими брендами, сеть технического обслуживания и обеспечения запасными частями — почти 350 дилерских центров по всей стране», — пресс-служба автоконцерна.
Помимо этого, «АвтоВАЗ» подчеркнул, что в любой момент готов скорректировать план по производству автомобилей на 2026 год в сторону увеличения, вплоть до 100-200 тысяч дополнительных машин. Также компания заявила, что «подвергает сомнению голословные популистские заявления далёких от реального бизнеса такси "экспертов" о будущем росте расходов на покупку и содержание автомобилей в связи с введением новых правил».