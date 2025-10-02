Стало известно, кому выгодны новые ограничения на иномарки в России

Фото: Unsplash



«Таксопарки и водители такси — важнейшие клиенты и партнёры для АвтоВАЗа.

«Таксопарки и водители такси — важнейшие клиенты и партнёры для АвтоВАЗа. В связи с этим компания предлагает им самую широкую, в сравнении с другими брендами, сеть технического обслуживания и обеспечения запасными частями — почти 350 дилерских центров по всей стране», — пресс-служба автоконцерна.



Помимо этого, «АвтоВАЗ» подчеркнул, что в любой момент готов скорректировать план по производству автомобилей на 2026 год в сторону увеличения, вплоть до 100-200 тысяч дополнительных машин. Также компания заявила, что «подвергает сомнению голословные популистские заявления далёких от реального бизнеса такси "экспертов" о будущем росте расходов на покупку и содержание автомобилей в связи с введением новых правил».