Стало известно, кому выгодны отключения мобильного интернета по всей России

Олег

Фото: Unsplash


Жители разных регионов РФ бросились проводить кабельный интернет себе в дома и квартиры на фоне отключения мобильного. Об этом пишет Forbes.

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Ранее мы рассказывали, что в ряде областей периодически отключается мобильный интернет — такие меры были признаны эффективными в борьбе с дронами, поэтому теперь применяются в большем масштабе. Долгое время мобильный интернет отключали только в Крыму.

Согласно источнику, на фоне таких ограничений множество россиян решили обратиться к провайдерам оптоволоконных сетей, чтобы сделать себе домашний Wi-Fi. Заявки посыпались как от бизнеса, так и от простых граждан. Некоторые из них проводят кабель даже на свои дачные участки ввиду приближающегося летнего сезона.

По заявлению «Ростелекома», с 19 по 25 мая количество заявок на подключение к оптоволокну только по Москве и области выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Анонимный собеседник Forbes уточнил, что «по другим регионам ситуация примерно такая же».

Очевидно, что провайдеры фиксированной связи очень выиграют от нынешних ограничений мобильного интернета. При этом сотовые операторы могут понести убытки: если человек ежемесячно платит за мобильный интернет, но регулярно его лишается, то он может пересмотреть свои траты на мобильную связь в сторону уменьшения платежей. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

Digital Persona
+389
Digital Persona
Газетные киоски выиграли. Все ринулись читать бумажные газеты и журналы вместо вашего блога )))
Сегодня в 15:36
#
kardigan
+4005
kardigan
Мне казалось, что у каждого мало мальски нормального человека есть оптоволоконный интернет, ну или кабельный на худой конец.🤣
Сегодня в 16:38
#
tellurian
+2428
tellurian kardigan
В городе может быть, а за городом не у всех есть.
Кроме того, с учётом стоимости тарифов у проводных операторов, часто мобильный дешевле.
У меня в Москве в новых районах всего один оператор и многие сидят на мобильном.
При условии, если не качаешь десятки и сотни гигабайт.
Сегодня в 16:55
#