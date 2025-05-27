Стало известно, кому выгодны отключения мобильного интернета по всей России

Жители разных регионов РФ бросились проводить кабельный интернет себе в дома и квартиры на фоне отключения мобильного. Об этом пишет Forbes.
Согласно источнику, на фоне таких ограничений множество россиян решили обратиться к провайдерам оптоволоконных сетей, чтобы сделать себе домашний Wi-Fi. Заявки посыпались как от бизнеса, так и от простых граждан. Некоторые из них проводят кабель даже на свои дачные участки ввиду приближающегося летнего сезона.
По заявлению «Ростелекома», с 19 по 25 мая количество заявок на подключение к оптоволокну только по Москве и области выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Анонимный собеседник Forbes уточнил, что «по другим регионам ситуация примерно такая же».
Очевидно, что провайдеры фиксированной связи очень выиграют от нынешних ограничений мобильного интернета. При этом сотовые операторы могут понести убытки: если человек ежемесячно платит за мобильный интернет, но регулярно его лишается, то он может пересмотреть свои траты на мобильную связь в сторону уменьшения платежей.