Стало известно, на какие ухищрения идут кинотеатры ради показа «Аватара: Путь воды»

Крупные российские сети кинотеатров начали показывать «Аватар: Путь воды», используя довольно странные схемы для условной легализации сеансов. Об этом написали в «Коммерсанте».
В крупных российских сетях кинотеатров показы «Аватар 2» стартовали 11 января 2023 года. При этом известно, что 11 марта 2022 года компания Disney Pictures — правообладатель этой ленты — ушла из России и больше не выдает прокатные лицензии. В Минкультуры ответили, что тоже не получали обращений о выдаче прокатного удостоверения для новинки — в реестре ведомства оно отсутствует. Спустя сутки стало известно, как именно киносети выходят из положения.
Согласно источнику, крупные российские киносети показывают «Аватар 2» при сотрудничестве с партнерами. Например, «Киномакс» допустил к организации показа компанию «Прокино» — она арендует залы у сети. При этом демонстрация новинки описывается как «предсеансное обслуживание» перед показом короткометражки «Комментатор».
Представители «Мираж синема» рассказали, что в их сети партнер «То Кино!» показывает «Аватар 2» на правах рекламы. При этом часть сетей вообще отказались от показа новинки без прокатного удостоверения; в их числе «Синема парк», «Формула кино» и «Каро».
Напомним, что 9 января 2023 года в Госдуме предложили законопроект, который позволит принудительно лицензировать зарубежные фильмы и легально показывать их в кинотеатрах РФ.
Ранее мы рассказали, что зрители остались крайне недовольны праздничным показом «Аватара: Путь воды» в небольших кинотеатрах.