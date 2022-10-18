Стало известно, насколько подорожает мобильная связь и интернет через пару месяцев



В сети появилась информация об уровне подорожания мобильной связи в России в 2023 году. Об этом сообщают «Ведомости».



Согласно источнику, исследование провело аналитическое агентство Telecom Daily, а реалистичность результатов подтвердили эксперты из других компаний.



Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков сообщил следующее:



«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%».



То есть, если вы платили за свой тариф условные 500 рублей в месяц, то в 2023 эта сумма может вырасти до 575 рублей.



Агентство пишет, что повышение стоимости тарифов будет связано в первую очередь с санкциями: операторам нужно регулярно обновлять оборудование, а закупать его теперь очень сложно и дорого.



При этом ФАС РФ продолжает отслеживать целесообразность повышения цен на связь. «Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов операторами не соответствует индексу потребительских цен, служба принимает меры антимонопольного реагирования», — говорят в ведомстве.