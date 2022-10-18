Россия Мобильная связь

Стало известно, насколько подорожает мобильная связь и интернет через пару месяцев

Олег

Звонит задорого


В сети появилась информация об уровне подорожания мобильной связи в России в 2023 году. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно источнику, исследование провело аналитическое агентство Telecom Daily, а реалистичность результатов подтвердили эксперты из других компаний.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков сообщил следующее:
«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%». 

То есть, если вы платили за свой тариф условные 500 рублей в месяц, то в 2023 эта сумма может вырасти до 575 рублей.

Агентство пишет, что повышение стоимости тарифов будет связано в первую очередь с санкциями: операторам нужно регулярно обновлять оборудование, а закупать его теперь очень сложно и дорого.

При этом ФАС РФ продолжает отслеживать целесообразность повышения цен на связь. «Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов операторами не соответствует индексу потребительских цен, служба принимает меры антимонопольного реагирования», — говорят в ведомстве. 

-5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
Какой подержанный iPhone купить за 15-20-30 тысяч рублей осенью 2022 года
Как добавить поддержку физических SIM-карт в «американский» iPhone 14
Что делать, если потерял iPhone или его украли? Вот четыре шага

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1
Aleks Vlasov
А как же импортозамещение
час назад в 13:35
#
+325
Geek
До санкций было всё так же , сложно и дорого. Каждое подорожание , одни и те же объяснения :)
час назад в 14:00
#