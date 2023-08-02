Стало известно, насколько подорожают поездки в такси с сентября

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Представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ Владимир Герасименко рассказал, как повлияет на цены принятый недавно закон, призванный регулировать перевозки пассажиров и грузов. По его мнению, новые нормы приведут к значительному подорожанию услуг.



«Перевозчик получит право устанавливать тариф. Тогда он включит в него все составляющие своих расходов за три дня до применения этих тарифов, как это обязывает закон, разместит его на сайте уполномоченного органа. Тарифы также будут настраивать из класса комфортности, времени суток, дней недели, загруженности дорог. После 1 сентября ситуация кардинально поменяется и тарифы будут расти на 20%. По мере того как государство будет дорабатывать автоматизированию федеральную систему, будут передавать службе заказа такси и другие контрольные функции. Это вещи, которые приведут к тому, что стоимость поездки будет расти», — сказал Герасименко.



Закон, регулирующий деятельность такси и грузоперевозки, вступит в силу 1 сентября 2023 года. После его принятия расходы таксопарков и таксистов сильно возрастут. Например, необходимо будет оснащать автомобили цветографической композицией и «шашечками», оформлять полис ОСАГО для такси (он дороже, чем для обычных автомобилей), а таксист должен проходить предрейсовый медицинский осмотр каждый раз, когда выходит на смену.



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