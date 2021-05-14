Два руководителя из штата компании Apple дали интервью, в котором рассказали о новых продуктах и ОС. Речь шла преимущественно об iMac 2021 и macOS. Интервью взял канал CNN.
По словам Стивена Тонна, директора отдела маркетинга продуктов платформы, функция Handoff очень нравится Apple. Речь идет о возможности начать что-то делать на одном устройстве, а продолжить на другом. Изначально Handoff был введен как экспериментальный пункт, но его удобство поразило всех. Стивен уверяет, что сам он в восторге от Handoff. И утверждает, что именно ради Handoff компания позволила запускать iOS-приложения на своих компьютерах. Он объясняет: «Я начну что-то на своем телефоне и хочу закончить на моем Mac. Всплывает значок Handoff, я нажимаю на него — и теперь приложение открывается точно так же, как на телефоне или планшете. Это единая система, к которой даже не требуется привыкать и адаптироваться». По сути, iOS-приложения на Mac призваны расширить возможности Handoff — ведь до этого далеко не все приложения iPhone или iPad имели аналог для Mac, а значит не могли полноценно делегировать задачи через Handoff. Теперь же пользователь может увидеть на Mac абсолютно то же самое, что и на iPhone, и без проблем продолжить работу.
Помимо этого, речь зашла и о неожиданных цветах новых iMac. Лаура Мец, директор отдела маркетинга Mac, сказала, что «у них у всех закружилась голова» при виде iMac в новых цветах. К слову, отчасти эти ощущения совпадают с теми, что испытали пользователи на презентации 20 апреля. Лаура говорит, что поразительно малая толщина компьютеров вызвана одной мыслью — компьютер должен исчезнуть как отдельный объект, раствориться в интерьере; его цель — идеально и незаметно выполнять свою работу. Правда, не совсем понятно, как зеленый iMac диагональю 24 дюйма может «раствориться» в интерьере, но об этом сотрудники компании ничего не сказали.
Ранее два вице-президента Apple рассказали, почему Mac и iPad никогда не объединятся под одной ОС.
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