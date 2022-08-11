iPhone 14 Pro Утечки

Стало известно, почему Apple взвинтит цену на iPhone 14 Pro

Олег

iPhone 14 Pro


В сети появилась информация о еще одном изменении iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Информацию предоставил зарубежный ресурс MacRumors.

Ранее мы рассказали, что iPhone 14 Pro и Pro Max могут подняться в цене по сравнению с моделями 13-й линейки — аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо считает, что стоит ждать удорожания Pro-моделей не менее 10%. Причин для повышения цены Куо не назвал. Однако уже после его инсайда появилась новая информация, которая может это объяснить.

По данным тайваньской аналитической компании TrendForce, Apple установит в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max новые модули постоянной памяти объемом 256 Гб, при этом уберет из линейки варианты со 128 Гб. Таким образом, базовая версия iPhone 14 Pro будет иметь 256 Гб памяти на борту. Возможно, это и станет причиной удорожания устройства на 100-150 долларов.

О других изменениях в будущей линейке iPhone 14 мы ранее уже неоднократно рассказывали. К слову, в TrendForce собрали все инсайды о будущих айфонах в удобную таблицу. 

iPhone 14

Ранее мы рассказали, что Apple внезапно ополчилась против сайтов с бета-версиями iOS 16 и macOS Ventura. Два крупнейших ресурса уже закрыты, а сейчас юристы компании «подчищают» посты в Twitter. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4223
tellurian
Напишите новость, что закрылись два известных сайта для скачивания бета профилей.
По просьбе Apple или нет не понятно :(
Сегодня в 10:41
#
Bazily
+187
Bazily tellurian
Там не просто бета-профили, а профили для разработчиков, пиратские профили, если так можно сказать.
Сегодня в 12:27
#
tellurian
+4223
tellurian Bazily
Чем они пиратские? В целом они не отличаются от профиля публичного бета тестирования.
час назад в 14:00
#
Bazily
+187
Bazily tellurian
В том, что их дают нелегально. Это платные профили для разработчиков. И обычным юзерам они не предназначены. А то фактически крадут их, ставят бетку и начинают выть по форумам и жаловаться на баги от недостатка ума. И компания теряет часть имиджа.
53 минуты назад
#
vla9imir9
+29
vla9imir9
Так а где подорожание то? Ну уберут 128gb, учитывая ProRes этого стоило ожидать, не хотят урезать функционал минималок, в итоге цена будет как сейчас на 256gb версию.
Формулировка не правильная, 14 Pro не подорожают, у 14 Pro не будет 128gb версии
Сегодня в 11:04
#
vla9imir9
+29
vla9imir9 vla9imir9
Вот если бы 256gb подняли до 1300$, тогда да, подорожали бы, а так…
Сегодня в 11:06
#
Mers
+4059
Mers
Пока не вижу ни одной причины переходить с 13-го на 14-й.🤷🏻‍♂️
Сегодня в 11:09
#
Bazily
+187
Bazily
Да сейчас всё и везде дорожает, не только у нас скачок цен (правда, нас хрен догонишь в этом).Поэтому ничего тут удивительного нет совсем.
Сегодня в 11:11
#
+320
Geek
По слухам, патефон 14 не скоро выйдет. Чипов тупо нет. Китай с Тайванем закрыли поставки.
Сегодня в 12:27
#