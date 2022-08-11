Стало известно, почему Apple взвинтит цену на iPhone 14 Pro

В сети появилась информация о еще одном изменении iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Информацию предоставил зарубежный ресурс MacRumors.Ранее мы рассказали, что iPhone 14 Pro и Pro Max могут подняться в цене по сравнению с моделями 13-й линейки — аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо считает, что стоит ждать удорожания Pro-моделей не менее 10%. Причин для повышения цены Куо не назвал. Однако уже после его инсайда появилась новая информация, которая может это объяснить.По данным тайваньской аналитической компании TrendForce, Apple установит в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max новые модули постоянной памяти объемом 256 Гб, при этом уберет из линейки варианты со 128 Гб. Таким образом, базовая версия iPhone 14 Pro будет иметь 256 Гб памяти на борту. Возможно, это и станет причиной удорожания устройства на 100-150 долларов.О других изменениях в будущей линейке iPhone 14 мы ранее уже неоднократно рассказывали. К слову, в TrendForce собрали все инсайды о будущих айфонах в удобную таблицу.Ранее мы рассказали, что Apple внезапно ополчилась против сайтов с бета-версиями iOS 16 и macOS Ventura. Два крупнейших ресурса уже закрыты, а сейчас юристы компании «подчищают» посты в Twitter.