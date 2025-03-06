Стало известно, почему кредитную карту могут заблокировать после оформления самозапрета на кредит

С 1 марта граждане РФ могут оформить на «Госуслугах» частичный или полный самозапрет на получение кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях. На этой неделе по Telegram начал гулять скриншот, из которого следует, что поддержка «Т-Банка» сообщила одному из своих клиентов о блокировке кредитной карты после того как он установил самозапрет, хотя такого не должно происходить, поскольку в этом случае нельзя аннулировать ранее одобренные кредиты (в том числе лимиты по кредитным картам).
По словам представителя «Т-Банка», договор кредитования по кредитной карте начинает действовать не в момент его подписания клиентом, а позднее — после того как он активирует карту или совершит первую операцию по ней (покупку, перевод, снятие денег и т. п.) Если в промежуток между получением картой и её активацией или первой операцией по ней клиент установит самозапрет, банк заблокирует эту карту. Это произойдёт из-за того, что он обязан подчиниться формальному требованию законодательства и не может предоставить кредит клиенту, который запретил такие действия.
Из этого объяснения следует, что заскриншоченный диалог с банком произошёл у клиента, который сначала получил кредитную карту, а затем установил самозапрет на получение кредитов, не успев воспользоваться картой. Если бы он её активировал до установки самозапрета, банк не был бы обязан её заблокировать.
«По самозапрету закрываются только не активированные ранее кредитные карты — то есть те, по которым не была совершена ни одна расходная операция. При этом активированные кредитные карты продолжают действовать, на них самозапрет не распространяется».
«Мы не закрываем кредитные карты, если клиент активно ей пользуется. Можем это сделать, если клиент подписал документы, а затем установил самозапрет. В соответствии с „Условиями обслуживания“, кредитный договор заключаем не во время подписания документов, а в момент активации кредитной карты или совершения первой операций по ней».