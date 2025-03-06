Стало известно, почему кредитную карту могут заблокировать после оформления самозапрета на кредит

С 1 марта граждане РФ могут оформить на «Госуслугах» частичный или полный самозапрет на получение кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях. На этой неделе по Telegram начал гулять скриншот, из которого следует, что поддержка «Т-Банка» сообщила одному из своих клиентов о блокировке кредитной карты после того как он установил самозапрет, хотя такого не должно происходить, поскольку в этом случае нельзя аннулировать ранее одобренные кредиты (в том числе лимиты по кредитным картам).

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