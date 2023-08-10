Стало известно, почему не стоит брать iPhone 15 — причина найдена в коде tvOS 17

Фото: MacRumors
Компания Apple установит в iPhone 15 прошлогодний чип. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы писали, что в коде последней бета-версии tvOS 17 были найдены артикулы будущих смартфонов Apple. Теперь же разработчики обнаружили еще пару подробностей.
- Во-первых, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут оснащены своим чипом Apple A17. Его изготовят по 3-нм техпроцессу, что даст смартфонам прирост производительности и снизит расход заряда аккумулятора.
- Во-вторых, iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат чип Apple A16, который был установлен в прошлогодних iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это значит, что базовые модели будут отставать от флагманов.
Получается, что покупать iPhone 15 нет никакого смысла, пока в продаже еще можно найти iPhone 14 Pro — в этих смартфонах будет одинаковый чип, при этом «прошка» будет существенно лучше базовой модели по ряду параметров. А если немного добавить, то можно будет купить iPhone 15 Pro.
Помимо перечисленных выше утечек, tvOS 17 раскрыла еще два айфона, которые пока не выпущены, и которые должны работать на чипе Apple A15. Что это за девайсы — пока загадка.