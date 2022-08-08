Осенью Windows 11 наконец перестанет тормозить и глючить



Грядущее большое обновление Windows 11 исправит баг с системными процессами, которые тормозят работу компьютеров. Об этом сообщает азиатский ресурс ITHome.



Согласно источнику, речь идет о системном процессе sihost.exe, который отвечает за отрисовку меню «Пуск», панели задач и ряда других графических элементов интерфейса. В текущей сборке Windows 11 этот процесс иногда случайным образом выходит из-под контроля и начинает вести себя неправильно — в частности, загружает центральный процессор вплоть до 100% на одно ядро. Как следствие, для других необходимых процессов просто не остается ресурсов и они «зависают». Кроме того, «заглючивший» процесс Shell Infrastructure Host может неверно отрисовывать графические элементы или делать это с большой задержкой.



«Пострадавшие» пользователи отмечают, что до сих пор не видят закономерности между своими действиями и появлением описанного бага. Иногда он возникает даже просто во время копирования файлов.



На данный момент Microsoft уже выпустила патч под номером KB5016700 для бета-версии Windows 11 Insider Preview — он исправляет описанный выше баг. Исправление для всех пользователей будет включено в большое осеннее обновление Windows 11 22H2. Оно ожидается в сентябре-октябре.