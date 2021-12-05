

Компания Unicode опубликовала ежегодные результаты исследования на тему популярности эмодзи в интернете. Статистика опубликована на официальном сайте Unicode.



Согласно источнику, в 2021 году самым популярным эмодзи оказался смайлик «лицо со слезами радости» — 😂. На втором месте оказалось «красное сердце» ❤️, а на третьем — «катание по полу от смеха» 🤣. Далее в рейтинге расположились значки «палец верх» 👍, «плачущее лицо» 😭 и руки, сложенные в просьбе 🙏. Эмодзи «какашка», а также значки, изображающие беременного мужчину и бородатую женщину, даже не вошли в сотню — этот факт обнадеживает.



Unicode отмечает, что в 2021-м году изменилось значение, которым отправители наделяют эмодзи «согнутый бицепс» 💪— раньше он обозначал силу, успех или физические упражнения, а теперь это символ закатанного рукава для получения вакцины.



Любопытно, что из общего количества в 3663 эмодзи пользователи в основном шлют всего чуть более сотни значков — на 100 самых популярных эмодзи приходятся около 82% всех отправленных смайликов за прошедший год. Эмодзи, который находится на первом месте — «слезы радости» — занимает аж 5% от всех отправленных значков.



В Unicode подсчитали, что эмодзи в переписках и общении используют 92% всех пользователей интернета во всем мире. Это значит, что унифицированные мультиплатформенные смайлики плотно вошли в нашу жизнь и стали неотъемлемой частью культуры современного общения. Стоит сказать, что в некоторых ситуациях они действительно помогают выразить мысль точнее или транслировать эмоции, которые не способен передать простой текст.





