Xiaomi Xiaomi 13

Стало известно, сколько людей пожалели, что купили новый Xiaomi 13

Олег

Xiaomi


Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь поделился отзывами о своих новинках — Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Об этом сообщает азиатский источник MyDrivers.

По заявлению генерального директора компании Xiaomi, покупатели крайне довольны своими новыми Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Он раскрыл результаты опроса: количество положительных отзывов об этих новинках превышает 98%. То есть, всего были 2% разочарованы своей покупкой.

Помимо этого, Лей Цзюнь так же ответил на несколько вопросов от пользователей. Например, у него спросили, какой смартфон выбрать — Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro. Господин Цзюнь ответил, что стоит обратить внимание на габариты и размер экрана — у этих моделей они различаются, и этот факт немаловажен для многих потребителей. Кроме того, у Xiaomi 13 Pro есть полноценный дюймовый сенсор камеры, что заметно влияет на качество съемки.

Что касается более доступного Xiaomi 13, то гендиректор компании назвал его «компактным универсальным флагманом, который ориентирован на модную молодежь». 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

+717
Stylus
опрос проходил в офисе ксиоми
Вчера в 18:04
#
+43
arnikrock
Apple is the Drive
Вчера в 18:22
#
+2
AID_000476.19f3471f174741efba3aa7d465dcb301.1129
Мне вот не нравится камера дырка посередине экрана. Нравится дыра сбоку.
Не купил-не пожалел.
час назад в 23:03
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