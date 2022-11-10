Стало известно, сколько приложений отобрали у россиян в 2022 году. Спойлер: их очень много



В сети появилась информация о том, какое количество приложений суммарно перестали работать в России по тем или иным причинам. Об этом пишут в ТАСС.



Согласно источнику, данными поделился первый заместитель гендиректора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов. На форуме «История для будущего. Информационный фронт» он сказал:



«Все мы пользователи смартфонов <…> и пользуемся Appstore или GoogleMarket (Google Play - прим. ТАСС). В этом году россияне впервые в истории всего человечества столкнулись с тем, что [им] принудительно начали отключать приложения. Более 7 тыс. приложений было отключено для российских пользователей».

Далее чиновник отметил, что россиян «годами подсаживали на эти приложения», после чего отключили. При этом он назвал софт «довольно банальным и очень простым».



Файзутдинов напомнил, что в ООН рассматривается инициатива по принятию глобального цифрового договора, и сказал, что считает важным поставить в этом договоре интересы простых пользователей на первое место.