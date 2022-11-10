App Store Google Play Приложения

Стало известно, сколько приложений отобрали у россиян в 2022 году. Спойлер: их очень много

Олег

App Store


В сети появилась информация о том, какое количество приложений суммарно перестали работать в России по тем или иным причинам. Об этом пишут в ТАСС.

Согласно источнику, данными поделился первый заместитель гендиректора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов. На форуме «История для будущего. Информационный фронт» он сказал:
«Все мы пользователи смартфонов <…> и пользуемся Appstore или GoogleMarket (Google Play - прим. ТАСС). В этом году россияне впервые в истории всего человечества столкнулись с тем, что [им] принудительно начали отключать приложения. Более 7 тыс. приложений было отключено для российских пользователей». 
Далее чиновник отметил, что россиян «годами подсаживали на эти приложения», после чего отключили. При этом он назвал софт «довольно банальным и очень простым».

Файзутдинов напомнил, что в ООН рассматривается инициатива по принятию глобального цифрового договора, и сказал, что считает важным поставить в этом договоре интересы простых пользователей на первое место. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+22
BINSER
Сомнительная борьба с власть через приложения и обычных пользователей...
час назад в 10:59
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