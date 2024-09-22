Стало известно, сколько заработали игроки в Hamster Kombat

Александр



В игре Hamster Kombat завершился подсчёт токенов HMSTR, которые будут выделены игрокам. Количество зависит от различных показателей, но общий уровень заработка не радует, он гораздо ниже, чем в некоторых других подобных проектах.

Примерный подсчёт заработка:

За каждый миллион монет пассивного дохода — 200 токенов
За каждого приглашённого игрока — 5 токенов
За каждый добытый ключ — 5 токенов
За выполнение заданий — чуть больше 0 токенов
За достижения — по разному, в зависимости от сложности


3844 токена это примерно 38,44 доллара или 3,5 тысячи рублей. Стоимость токена может измениться после листинга.

На премаркете токен HMSTR стоит 1 цент или почти 93 копейки, из чего следует, что даже те, кто активно играл и привлекал новых игроков в течение нескольких месяцев, в лучшем случае получат несколько десятков долларов. Те игроки, которые были уличены в читерстве, получили только ачивку читера, без объяснения, в чём именно заключался обман, токенов им не досталось.



На начальном этапе игроки получат около 90% от выделенных им токенов, а остальное будет выплачено позднее (когда — неизвестно). Торговля токенами на биржах начнётся 26 сентября.

Тут мы рассказали, как изменилась игра Hamster Kombat по окончании первого сезона. Теперь в ней нет монет и ключей, зарабатывать предлагается кристаллы, а карточки не разделены по тематикам. Тапанье по хомяку больше не приносит дохода, заработок идёт с прокачивания карточек, просмотра рекламных видео, со встроенных и сторонних игр, оформления подписок на аккаунты Hamster Kombat в соцсетях и привлечения друзей. Даже если вы пропустили первый сезон, сейчас отличное время для того, чтобы присоединиться к игре, ведь вы будете в тех же условиях, что и бывалые геймеры.

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Cсылки по теме:
Hamster Kombat раздаёт всем 200 рублей на поездки в такси
Проект DOGS раздал крипту. Какие есть еще тапалки в Telegram
Официально: названа дата «эйрдропа» в Hamster Kombat

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Комментарии

+158
acinatnas
Значит надо забить на хомяка и вернуться к рекламе пылесосов на iGuides.
Сегодня в 12:37
#
+15
❤️ iGuides ❤️
Вот теперь может Кузнецов и Лямин вместо траты времени на сомнительную фигню начнут делать более годный контент на своем сайте. Хотя не, что же это я так. Этот сайт лучше никогда не станет
Сегодня в 12:53
#
Tigrolik
+736
Tigrolik ❤️ iGuides ❤️
Они с рефералов хорошо получили. По чатам гуляют скрины где по несколько млн токенов дали за рефералов. Копейки получили те, кто не привлекал рефералов массово.
Сегодня в 14:23
#
+4
Space400
Про пылесосы читать было интересней но и про этого хомяка т.е столько внимания разрабы к игре привлекли столько шума .
Сегодня в 13:09
#
kardigan
+3717
kardigan
Да расходитесь уже-реальные Хомяки.!😀
Сегодня в 13:53
#
kardigan
+3717
kardigan
Запустили хрень, которая игрет на рекламе😀тапайте дальше!
Сегодня в 13:55
#
+82
Александр Крас
Кузнецов в очередной раз пробил дно. Позорник.
Сегодня в 14:16
#
Юра из МУРа
+260
Юра из МУРа
Это вы несколько месяцев дpючили эту свинью, чтобы получить жалкие 5к? Фуу... Положите на счёт в банке 300к, и через месяц получите к ним +5к ничего не делая)
2 часа назад в 15:12
#
Mers
+5292
Mers Юра из МУРа
Это что это за банк такой и что за процент?
час назад в 15:51
#
+961
hate_u Mers
Ничего не делая, мне с 300к только 3к капает (
час назад в 16:27
#
+15
❤️ iGuides ❤️ Mers
По нынешней ставке — любой ) примерно и получается 5к в месяц
34 минуты назад
#

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