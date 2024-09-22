Стало известно, сколько заработали игроки в Hamster Kombat





В игре Hamster Kombat завершился подсчёт токенов HMSTR, которые будут выделены игрокам. Количество зависит от различных показателей, но общий уровень заработка не радует, он гораздо ниже, чем в некоторых других подобных проектах.



Примерный подсчёт заработка:



За каждый миллион монет пассивного дохода — 200 токенов

За каждого приглашённого игрока — 5 токенов

За каждый добытый ключ — 5 токенов

За выполнение заданий — чуть больше 0 токенов

За достижения — по разному, в зависимости от сложности





3844 токена это примерно 38,44 доллара или 3,5 тысячи рублей. Стоимость токена может измениться после листинга.



На премаркете токен HMSTR стоит 1 цент или почти 93 копейки, из чего следует, что даже те, кто активно играл и привлекал новых игроков в течение нескольких месяцев, в лучшем случае получат несколько десятков долларов. Те игроки, которые были уличены в читерстве, получили только ачивку читера, без объяснения, в чём именно заключался обман, токенов им не досталось.







На начальном этапе игроки получат около 90% от выделенных им токенов, а остальное будет выплачено позднее (когда — неизвестно). Торговля токенами на биржах начнётся 26 сентября.



Тут мы рассказали, как изменилась игра Hamster Kombat по окончании первого сезона. Теперь в ней нет монет и ключей, зарабатывать предлагается кристаллы, а карточки не разделены по тематикам. Тапанье по хомяку больше не приносит дохода, заработок идёт с прокачивания карточек, просмотра рекламных видео, со встроенных и сторонних игр, оформления подписок на аккаунты Hamster Kombat в соцсетях и привлечения друзей. Даже если вы пропустили первый сезон, сейчас отличное время для того, чтобы присоединиться к игре, ведь вы будете в тех же условиях, что и бывалые геймеры.





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