Стало точно известно, какой девайс Apple представит на этой неделе

В канадской базе данных обнаружено зарегистрированное Apple устройство, которого пока не существует в актуальной линейке. Об этом написали в MacRumors.
Согласно источнику, компания Apple 11 января 2023 года зарегистрировала в Канаде неизвестный MacBook Pro — Ноутбук имеет идентификатор А2779. Запись появилась в базе данных нормативных актов, и её всё еще можно увидеть по запросу 579С-А2779.
Буквально вчера инсайдер Джон Проссер говорил, что в ближайшие сутки-двое будут представлены два новых MacBook Pro 14’’ и 16’’. Новой утечкой подтверджен скорый выпуск лишь одного MacBook, но есть вероятность, что второй тоже будет зарегистрирован в ближайшее время.
Вот основные ожидания инсайдеров касательно MacBook Pro 2023:
- Новый модуль Wi-Fi 6E. На него указывают диапазоны частот, которые перечислены в канадской нормативной документации. Текущие модели работают лишь с Wi-Fi 6.
- Чипы Silicon M2 Pro и M2 Max. Очевидно, что обновленные макбуки должны получить новые SoC; скорее всего, это будут «прокачанные» чипы серии М2.
- Разогнанная память. Сообщается, что в новинках будет «высокоскоростная оперативная память с очень большой пропускной способностью». Это всё, что мы знаем на данный момент.
- Дизайн без изменений. Apple нечасто меняет внешний вид своих компьютеров. Предыдущий дизайн MacBook Pro «прожил» пять лет — с 2016 по 2021 — а значит в 2023-м он изменен не будет.
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