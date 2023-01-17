Стало точно известно, какой девайс Apple представит на этой неделе

Олег

MacBook


В канадской базе данных обнаружено зарегистрированное Apple устройство, которого пока не существует в актуальной линейке. Об этом написали в MacRumors.

Согласно источнику, компания Apple 11 января 2023 года зарегистрировала в Канаде неизвестный MacBook Pro — Ноутбук имеет идентификатор А2779. Запись появилась в базе данных нормативных актов, и её всё еще можно увидеть по запросу 579С-А2779.

Буквально вчера инсайдер Джон Проссер говорил, что в ближайшие сутки-двое будут представлены два новых MacBook Pro 14’’ и 16’’. Новой утечкой подтверджен скорый выпуск лишь одного MacBook, но есть вероятность, что второй тоже будет зарегистрирован в ближайшее время. 

Вот основные ожидания инсайдеров касательно MacBook Pro 2023:
  • Новый модуль Wi-Fi 6E. На него указывают диапазоны частот, которые перечислены в канадской нормативной документации. Текущие модели работают лишь с Wi-Fi 6.
  • Чипы Silicon M2 Pro и M2 Max. Очевидно, что обновленные макбуки должны получить новые SoC; скорее всего, это будут «прокачанные» чипы серии М2.
  • Разогнанная память. Сообщается, что в новинках будет «высокоскоростная оперативная память с очень большой пропускной способностью». Это всё, что мы знаем на данный момент.
  • Дизайн без изменений. Apple нечасто меняет внешний вид своих компьютеров. Предыдущий дизайн MacBook Pro «прожил» пять лет — с 2016 по 2021 — а значит в 2023-м он изменен не будет.
Ранее мы рассказали, каких девайсов точно не стоит ждать от Apple в 2023-м году. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+2959
kardigan
Проссер всё просер…
27 минут назад
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