Представитель WhatsApp прокомментировал слухи и спам-рассылку о том, что мессенджер якобы скоро станет платным. Об интервью рассказали «РИА-Новости».
WhatsApp заверил всех российских пользователей, что мессенджер точно не станет платным в обозримом будущем. «Подобные сообщения не соответствуют действительности. Наше последнее обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp» — сообщил представитель компании. И продолжил: «На протяжении последних месяцев мы активно работали над тем, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию о нашем обновлении. За это время большинство пользователей приняло последнее соглашение и аудитория мессенджера продолжает расти. Однако те, кто этого не сделал… не потеряют свои аккаунты после 15 мая. Мы продолжим напоминать им об обновлении в ближайшие недели». Помимо этого, представитель WhatsApp заверил, что мессенджер не получил никаких бэкдоров и Facebook всё так же не имеет доступа к перепискам пользователей.
Ранее в WhatsApp распространилась вирусная спам-рассылка, которая запугивала получателей. Там говорилось, что пользователю необходимо переслать сообщения десяти контактам, иначе WhatsApp для него станет платным. Это очень старая схема времен популярности ICQ, которая обычно используется либо для рекламы своего канала/сообщества, либо для распространения фейков, либо даже ради создания искусственной нагрузки на сервера. Несмотря на широкую известность таких методов, спам-рассылкам продолжают доверять, так как они зачастую «играют» на жадности пользователя и нежелании разбираться в незнакомой области.
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А телеграмм вообще лучший чат в мире.