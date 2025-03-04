Старейший российский интернет-магазин обанкротился

Артем
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Интернет-магазин «Плеер.ру» и его владельца признали банкротом. Сейчас все его имущество распродается.

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Информация о банкротстве предпринимателя Алексея Конышева, основателя «Плеер.ру», появилась в картотеке судебных дел после решения арбитражного судаМосквы. Суд признал несостоятельность Конышева, а все его имущество подвергается реализации и должно быть распродано до 4 августа. 

В декабре 2024 года суд приостановил все финансовые операции Конышева, арестовал счета, бизнес и имущество на сумму почти 9,8 млрд руб. 
Как выяснила налоговая служба, интернет-магазин регулярно менял юридические лица, при этом продолжал работу в штатном режиме и с тем же персоналом. Основатель получал деньги от индивидуальных предпринимателей, участвующих в схемах уклонения от налогов и дробления бизнеса.

«Плеер.ру» начал работу в 2001 году. Интернет-магазин привлекал покупателей крайне низкими ценами, а в 2013 году занял 21-е место в рейтинге крупнейших компаний рунета по мнению Forbes. В 2016 году площадка заняла 88 место, чья ежегодная выручка достигала 1,2 млрд руб. К 2022 году капитализация достигла 4,6 млрд руб. Осенью 2024 года «Плеер.ру» объявил о приостановке деятельности.
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Источник:
Money Times
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Комментарии

+4532
Gabriel
Жаль.
48 минут назад
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