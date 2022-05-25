Стартовала международная конференция Startup Village в «Сколково»

На церемонии открытия Startup Village в «Сколково» с приветственными словами выступили Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. В рамках первого дня конференции представители власти и бизнеса обсудят перспективы технологических компаний России и траектории взаимодействия.
По словам Дмитрия Медведева, российские стартапы уже доказывали свою способность разрабатывать инновационные решения и продукты вопреки санкциям и ограничениям. В современных условиях необходимо продолжать быть устойчивыми и быстро реагировать на запросы рынка.
«За эти десять лет Startup Village прошел большой путь. Интерес к нему был и остается огромным. Большое количество предпринимателей собирается, которые занимаются современными высокими технологиями. Сейчас для нас это мероприятие имеет особое значение, поскольку, находясь под этим нажимом, который оказывается на нашу страну, для нас очень важно, чтобы инновационные процессы, процессы развития страны продолжались. Чтобы экосреда, которую мы сформировали в “Сколково”, работала. Чтобы вы получали новых партнеров, заводили новых друзей и реализовывали свои задумки. В этом цель “Сколково”, и надеюсь, что десятый юбилейный Startup Village тоже принесет массу новых идей, проектов и реализацию ваших замыслов», — Заместитель Председателя Совета Безопасности России, Председатель Попечительского Совета Фонда «Сколково» Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале также отметил, что центральная тема дискуссий — технологический суверенитет и импортонезависимость России.
Важность мероприятия как формата общения для стартапов, корпораций и представителей власти в своем выступлении подчеркнул помощник Президента России Андрей Фурсенко.
«Startup Village имеет огромное значение не только для реализации проектов, развития экономики, но и для воспитания тех, кто рядом. Очень важно, что вы видите не только свои разработки, вы видите разработки тех, кто рядом с вами, вы понимаете, что вы не одни. На самом деле, в стране есть очень много того, что уже сделано, очень много и того, что мы готовы сделать. Чем больше вы работаете с вашими коллегами, тем больше ваша уверенность, что у нас все будет хорошо и правильно», — помощник Президента России, член Попечительского Совета Фонда «Сколково» Андрей Фурсенко.
В первый день конференции Startup Village прошли более десятка крупных мероприятий, в рамках которых предприниматели рассказали, какие именно проекты обеспечат России технологический суверенитет и основу для устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
Ключевым событием первого дня Startup Village в Инновационном центре «Сколково» стала пленарная сессия «Rethinking Innovation. Государство, рынки и общество во время потрясений». В центре внимания участников были вопросы создания новых импортонезависимых производственных цепочек в современных условиях, при которых санкции и нерыночные ограничения со стороны разных игроков осложняют конкурентную борьбу компаний.
В рамках демо-дня TechExplorer 15 технологических компаний покажут проекты представителям венчурных фондов и крупнейших российских корпораций. Участники сессии SAFEty Rules обсудят основные варианты венчурных сделок, которые существуют на российском рынке, а также связанные с ними риски. Об этих и других нюансах расскажет управляющий партнер Skolkovo Ventures Павел Морозов. Следить за ходом мероприятий можно онлайн на портале Startup Village.